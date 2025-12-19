Cultura

Feira do Livro de Lisboa realiza-se de 27 de maio a 14 de junho 2026

A Feira do Livro de Lisboa regressa no próximo ano ao Parque Eduardo VII.

A Feira do Livro de Lisboa regressa em 2026 ao Parque Eduardo VII, entre os dias 27 de maio e 14 de junho, foi anunciado esta sexta-feira.

As datas foram divulgadas numa publicação conjunta da Feira do Livro e da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza o evento, cujas inscrições para participação de expositores decorrem no início do ano, em data ainda a divulgar.

Este ano, a Feira do Livro de Lisboa decorreu entre 4 e 22 de junho, tendo contado com 350 pavilhões, 963 marcas editoriais e mais de 3.000 eventos culturais, dos quais 1.200 implicaram a presença de autores, num investimento de 135 mil euros.

