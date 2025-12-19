Fidelidade passa a deter 100% de financeira no Liechtenstein

A Fidelidade vai reforçar a sua participação na gestora de ativos e seguros de vida financeiros The Prosperity Company (TPC) para 100%, consolidando “uma parceria de longo prazo e reforçando a sua estratégia na área da longevidade, “com um foco claro na poupança de longo prazo, no planeamento da reforma e no desenvolvimento de soluções financeiras e seguradoras para a fase pós-vida ativa”, disse a seguradora em comunicado.

Nesta transação, a Fidelidade irá adquirir uma participação de 30% aos atuais acionistas. Uma vez concluída esta transação. Para um segundo momento foi contemplada a aquisição de 6% do capital por dois dos atuais gestores, Aron Veress e Stefan Debortoli, “assegurando o alinhamento entre acionistas, gestão e objetivos estratégicos de longo prazo”, refere a empresa.

O membro da Comissão Executiva da Fidelidade Miguel Abecasis, que acumula a função de Chairman da TPC, afirma que “o reforço da nossa participação traduz a confiança numa parceria plenamente alinhada com a estratégia de longo prazo da Fidelidade”. Acrescentou que “a longevidade coloca desafios profundos à forma como as pessoas poupam, planeiam e se preparam para a reforma”, sendo “este passo um reforço a nossa capacidade para desenvolver soluções financeiras e seguradoras sustentáveis, orientadas para a poupança de longo prazo e o planeamento da reforma, garantindo simultaneamente estabilidade e continuidade na liderança”, conclui.

Com a operação vai também acontecer uma transição geracional cuidadosamente preparada na liderança da empresa. Aron Veress a suceder a Christoph Böckle como CEO, assegurando continuidade estratégica, cultural e operacional, com o apoio de um acionista maioritário estável e comprometido.

TPC significa 20% do negócio internacional da Fidelidade

Depois de ter adquirido 70% do capital em 2022, a compra pela Fidelidade das participações dos 30% ainda na posse dos restantes acionistas, fundadores e gestores da The Prosperity Company, reforça a capacidade de gestão de ativos da companhia.

A TPC representou 360 milhões de euros de receitas para a Fidelidade em 2024, cerca de 20% do seu negócio internacional, tendo crescido mais de 13% nesse ano e assumindo posição importante no ramo Vida Financeiro da Fidelidade. Informações recolhidas por ECOseguros apontam para uma dimensão da TPC de mais de mil milhões de euros de ativos sob gestão, 118 colaboradores e cerca de 110 mil clientes.

A empresa tem sede no Liechtenstein é a cabeça do Grupo TPC que tem como principal objetivo oferecer soluções de poupança, assentes em produtos de pensões unit linked, direcionados a particulares através da seguradora vida, Liechtenstein Life Assurance AG. Para além disso, o Grupo conta com outras empresas que exploram diferentes dimensões abrangendo tanto clientes finais como intermediários. A sua atividade concentra-se, sobretudo, na Suíça e na Alemanha.

A conclusão da transação está sujeita à obtenção das autorizações necessárias junto das entidades de supervisão competentes.