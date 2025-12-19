Filiais estrangeiras empregam 700 mil e pagam mais 44% do que as empresas portuguesas

As 11.066 filiais de empresas estrangeiras em Portugal, no final de 2024, empregavam mais de 700 mil pessoas, a quem pagavam uma remuneração mensal média de 1.854 euros, um salário que supera em mais de 44% o valor pago pelas empresas nacionais aos seus colaboradores.

“A produtividade aparente do trabalho e a remuneração média mensal das filiais de empresas estrangeiras foram superiores às das sociedades nacionais em 69,6% e 44,2%, respetivamente, atingindo 57.767 euros de produtividade e 1.854 euros de remuneração mensal por pessoa ao serviço”, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos a 2024.

Entre 2010 e 2024, as filiais estrangeiras registaram, em média, uma produtividade aparente do trabalho superior em 19,2 mil euros à média das sociedades nacionais. A maior produtividade tem sido acompanhada por maiores remunerações. Em média, as filiais estrangeiras em Portugal pagaram mais 427 euros por mês que as sociedades nacionais.

A remuneração média mensal por pessoa paga pelas filiais estrangeiras subiu 6,2% em 2024, enquanto as sociedades nacionais subiram as remunerações em 5%.

Segundo o instituto, o número de filiais estrangeiras em Portugal aumentou 3,4%, face a 2023, para 11.066, o que equivale a 2,1% do total das sociedades não financeiras, sendo responsáveis por 18,3% do emprego no país.

“Estas filiais empregavam cerca de 704 mil pessoas, geraram um volume de negócios de 162 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto (VAB) de 41 mil milhões de euros, o que corresponde a 18,3% do emprego, 29,3% do volume de negócios e 27,9% do VAB das sociedades não financeiras no país (+3,2%, +4,9% e +7,4% face a 2023, respetivamente)”, sintetiza o INE.

Em termos médios, cada filial empregava 64 pessoas, um número muito superior ao das sociedades nacionais, cuja média foi de cerca de 6 pessoas por empresa. Entre 2023 e 2024, o peso relativo das pessoas ao serviço das filiais de empresas estrangeiras diminuiu (-0,2 p.p.), apesar de se ter observado um aumento de cerca de 22 mil pessoas ao serviço nas filiais de empresas estrangeiras.

Em termos de VAB, as filiais de empresas estrangeiras registaram um crescimento de 7,4% em termos nominais, enquanto o VAB das sociedades nacionais cresceu 7,1%. Do total do VAB gerado pelas filiais de empresas estrangeiras, as de grande dimensão (694 sociedades) contribuíram com 67% do total.

“A maior parte do VAB teve origem em sociedades controladas por entidades sediadas na União Europeia (67,7%), destacando-se a França como o principal país de origem do controlo de capital (20,8%)”, acrescenta o INE.

Filiais representam mais de 37% das exportações

As filiais com perfil exportador, que representaram 44,3% do VAB total, registaram no ano passado um crescimento de 9,8% no VAB, acima dos 5,6% observados nas filiais sem perfil exportador.

As exportações das filiais de empresas estrangeiras corresponderam a 37,2% do total das exportações nacionais de bens e diminuíram 36 milhões de euros em relação ao ano anterior (-0,1%), interrompendo a trajetória ascendente dos anos anteriores.

Em contrapartida, as exportações totais do comércio internacional cresceram 2% em 2024, após a redução de 1,4% observada em 2023.