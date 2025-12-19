Fundador da La Fageda, nomeado membro honorário da Real Academia Europeia de Doutores

O fundador da La Fageda, Cristóbal Colón, foi nomeado membro honorário da Real Academia Europeia de Doutores.

A nomeação reconhece a trajetória e a dedicação de Cristóbal Colón à frente de um projeto socioempresarial que começou como uma utopia e acabou por «ser um exemplo de empresa sustentável e reconhecida, com um impacto social profundo e mensurável, com uma presença consolidada no setor alimentar, uma contribuição real para a dignidade das pessoas vulneráveis e um modelo rigoroso de gestão com propósito», nas palavras do economista e doutor Jaume Llopis, o académico que respondeu ao discurso de Colón.

Llopis indicou que o fundador da La Fageda não fez uso da filosofia como «uma teoria externa à experiência, mas como um quadro conceptual que ordena a ação». E é que o título do discurso do novo académico de honra já prometia «Do manicómio à Real Academia: algumas reflexões sobre as ideias de Platão».

Colón fez uma viagem vital e intelectual, partindo da sua experiência de trabalho nos «manicómios», que deu origem a um projeto orientado para devolver dignidade, sentido e vida plena a pessoas com problemas de saúde mental através do trabalho real e da comunidade.

No seu discurso, aprofundou as ideias de Platão, colocando especial ênfase na natureza do ser humano, nos princípios e valores, e em como essas ideias têm sido a bússola na génese e evolução da La Fageda:

«Na La Fageda, antes de falarmos de economia ou de trabalho, perguntamo-nos primeiro: o que é um ser humano? O que somos? E esta é uma pergunta profundamente filosófica. É a pergunta sobre a qual a filosofia de todos os tempos tem girado. Homens e mulheres de todas as épocas têm feito essas perguntas. E as respostas que dão determinam a maneira como construíram as suas comunidades», afirmou.

«O ser humano, mesmo na fragilidade da doença mental, conserva uma dignidade inviolável que floresce quando encontra um trabalho com sentido, um lugar onde se sente útil e é reconhecido», acrescentou.

Colón defendeu o trabalho com sentido como um espaço de crescimento pessoal, comunitário e moral: «O trabalho com sentido não só muda o mundo que nos rodeia, como nos muda por dentro. Na La Fageda, pudemos comprovar que a verdadeira mudança vem de dentro de nós, quando descobrimos que valemos, que somos capazes, que o que fazemos tem sentido. Na verdade, o que realmente nos dedicamos a fazer não é fabricar iogurtes, mas reconhecer-nos mutuamente”.

Cristóbal Colón é um psicólogo nascido em Saragoça, marcado pela sua experiência de trabalho em hospitais psiquiátricos, quando ainda eram chamados de manicómios, espaços onde «o sofrimento humano fazia desaparecer a dignidade que todos temos».

O impacto recebido levou-o a fundar, em 1982, em Olot, La Fageda, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas com doenças mentais através do trabalho e da criação de uma empresa sem fins lucrativos. Quatro décadas depois, essa utopia tornou-se um projeto de referência e inspirador na economia social, que hoje reúne mais de 600 pessoas. Recentemente, ele passou o bastão executivo e é agora presidente honorário.

A Real Academia Europeia de Doutores, fundada em Barcelona em 1914, nomeia académicos honorários personalidades de qualquer nacionalidade que tenham prestado serviços relevantes à RAED ou tenham alcançado um prestígio público notável. Os Académicos de Honra preparam e leem perante a Academia um discurso de admissão e podem assistir e ocupar um lugar no estrado nas sessões públicas, apresentar trabalhos científicos, discursar sobre a sua dedicação e ostentar a Medalha da Academia.