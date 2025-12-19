Fundo COREangels Cyber & Defense vai aos EUA à procura de investidores

No arranque de 2026, o fundo COREangels Cyber & Defense já tem o destino marcado no passaporte: Silicon Valley e Austin, nos Estados Unidos. Objetivo? Angariar investidores para o fundo que tem como meta investir cinco milhões em 30 startups em Portugal e Espanha ao longo de cinco anos.

“O objetivo é dar a conhecer este fundo aos investidores existentes em Silicon Valley e Austin (que se tem se revelado como um segundo Silicon Valley nos EUA). Trinta por cento do investimento a nível mundial ocorre em Silicon Valley, e iremos lá recrutar os investidores ideais para o fundo, já a partir de fevereiro”, adianta Thiago Vieira, managing partner do fundo COREangels Cyber & Defense, ao ECO/eRadar.

“Temos a convicção de que o facto de o fundo ser regulado e, portanto, elegível ao Golden Visa, atrairá muitos investidores estrangeiros que também possuem interesse na residência em Portugal. Em paralelo, a missão para aproximar os founders do Cybertech Acceleration. Em maio, levaremos 10 founders a Silicon Valley interagir diretamente com os investidores”, acrescenta.

Para além disso, a “cibersegurança está no top 3 de prioridades do governo americano, e uma pesquisa muito recente da StartupBlink revelou que os EUA são o segundo melhor destino global para startups do segmento (só perdendo para o grande pioneira Israel)”, refere. “Silicon Valley ainda é uma fonte de inspiração, buscaremos conhecimento sobre IA em um mercado altamente competitivo para este segmento, com o objetivo de melhorar ainda mais os produtos das startups que acompanharemos.”

Perfil do investidor

O fundo da COREangels international — rede de business angels — começou a dar os primeiros passos este ano, tendo o primeiro semestre de 2026 como data para o primeiro closing.

“Temos captado o interesse de muitos investidores (high net worth professionals) da área de Cyber e IA, na sua grande maioria ex-CTO ou ex-CISO, alguns que já tiveram exits bem-sucedidos no passado, e agora pretendem contribuir com o ecossistema cyber, que continua sendo um oceano azul”, afirma. “Dois já sinalizaram positivamente (um estrangeiro a viver em Portugal, e um irlandês). Um family office a ser confirmado em breve” e, diz, têm “muitas conversas agendadas para 2026, algumas já em Silicon Valley”.

Entretanto, optaram por adaptar o perfil de investidor, bem como os tickets de investimento. “As units anteriormente eram 50.000 euros, aumentamos para 100.000 euros (high-net-worth professionals), e inserimos o perfil de family offices, que normalmente investem 500.000 euros. Temos atraído family offices do Brasil e Reino Unido para a vertical de cyber”, detalha Thiago Vieira.

Para o setor de cibersegurança, “o perfil de investidor “hands-on” (ativo) é precisamente o que buscamos, pois ele maximiza essas dimensões ao aportar não apenas dinheiro, mas um capital intelectual crítico. Esse investidor encontra valor empreendedor ao se envolver diretamente com tecnologias de defesa digital de ponta e extrai valor de estima ao consolidar sua reputação como um mentor estratégico em um mercado de alta complexidade”, explica.

“Ao apoiar ativamente a operação e a estratégia, esse anjo reduz o ‘custo’ de incerteza da startup, transformando o investimento em uma jornada de altruísmo (protegendo o ecossistema digital) e realização pessoal, o que o torna o parceiro ideal para escalar soluções de segurança robustas.

Independentemente “do fundo estar constituído já vamos anunciar em breve o primeiro deal Cyber que será em formato de sindicato, onde anjos que não estejam necessariamente comprometidos com o fundo também poderão participar”, adianta o managing partner, apontando para janeiro esse anúncio.

Cybertech Acceleration a acelerar para os EUA

Entre as potenciais investidas, poderão estar startups do setor de cibersegurança participantes no acelerador Cybertech Acceleration. Este ano, o programa, que tem arranque previsto para fevereiro, está à procura de startups que tenham na mira a sua internacionalização para os Estados Unidos.

“Sem anúncio oficial e apenas com prospeção realizada na Web Summit em novembro, encerramos com 22 inscrições, e agora selecionaremos 10 para participar de uma imersão nos EUA, no Silicon Valley”, adianta Thiago Vieira. “O resultado é muito positivo, considerando, inclusive que desta vez o programa terá uma fee de 3.000 euros para ingressar.”