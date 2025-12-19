Governo convida candidatos à TAP a apresentarem propostas não vinculativas

Catering e handling deverão ficar fora da venda da TAP Ler Mais

O caderno de encargos da operação impõe como requisitos de participação a idoneidade, a capacidade financeira, detenção de qualidade de operador aéreo devidamente certificado, com conhecimento e experiência técnica e de gestão no setor do transporte aéreo, e uma dimensão mínima aferida pelo volume de negócios, que tem de ser, no mínimo, de 5.000 milhões de euros em, pelo menos, um dos últimos três anos.

Com a entrega do relatório ao Governo, dá-se início a um novo prazo de 20 dias, em que os interessados são convidados a apresentar uma proposta não-vinculativa. Nesta segunda fase, já terão de ser detalhados o preço de aquisição (após uma due dilligence às contas da TAP) e o plano industrial e estratégico para a TAP. Os candidatos vão dispor de 90 dias para entregar a proposta e terá de existir novo relatório da Parpública.

O Governo terá de enviar depois uma carta convite aos candidatos para a apresentação de propostas vinculativas, que irão dispor de mais 90 dias para apresentar a sua ‘candidatura’. Segue-se a seleção do vencedor, que o Governo espera que aconteça no verão do próximo ano. “Acho que em julho devemos ter uma primeira decisão“, afirmou a 5 de dezembro o secretário de Estado dos Transportes, Hugo Espírito Santo, durante o 50.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorreu em Macau.

O Executivo poderá ainda optar por um processo de negociação direta para conseguir uma proposta final melhorada.

(notícia em atualização)