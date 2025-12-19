Grupo de Pais do Amaral salda dívidas com ativos em Portugal e Brasil

Miguel Pais do Amaral procura um novo balão de oxigénio junto dos credores para salvar a holding onde junta vários investimentos, desde o imobiliário à energia. Fundada em 2004, a AHS Investimentos prepara-se para entrar num novo processo especial (PER), o terceiro em menos de uma década, com objetivo de alongar os prazos de reembolso da dívida até 2032, mas sem qualquer perdão. Há uma moeda de troca: a disponibilização dos ativos em Portugal e Brasil para a regularização dos compromissos financeiros.

“Neste momento, a prioridade da AHS é saldar as suas dívidas. Será com a parte que lhe cabe do desinvestimento desses ativos que a AHS pretende saldar as suas dívidas”, conta Pais do Amaral, 71 anos, em declarações ao ECO, antecipando que este seja o último PER da holding de investimentos: “Não se prevê a necessidade de mais reestruturações do passivo da AHS”.

A AHS deve cerca de 60 milhões de euros aos bancos e outras instituições que compraram malparado à banca, que se somam a dívidas de 28 milhões a outros credores e de 16 milhões ao próprio empresário. Porém, a holding considera que tem ativos suficientes para satisfazer os seus compromissos financeiros, só que precisa de tempo para os valorizar, depois dos contratempos registados nos últimos anos.

Por outro lado, também tem boas notícias para dar aos credores desde o último PER aprovado em 2022. É o caso do projeto imobiliário no Alvor (Top Building), que conheceu desenvolvimentos importantes nos últimos três anos. Neste período o projeto evoluiu de uma situação de perspetivas “muito reduzidas”, depois de dois Estudos de Impacte Ambiental negativos, para uma situação bem mais favorável: está em vias de conseguir licenciamento para o desenvolvimento de uma urbanização, em vez de um empreendimento hoteleiro, como estava previsto inicialmente.

É também por causa da melhoria da situação patrimonial em relação a este ativo que a AHS pede um novo PER: se no anterior plano não era expectável vender o terreno no Alvor por mais de cinco milhões de euros (valor da hipoteca junto do Santander), a AHS espera agora encaixar cerca de 12 milhões com este ativo, o que permitirá liquidar integralmente a dívida da Top Building ao Santander e ainda proceder ao reembolso ao Eurobic (atualmente Abanca).

Em cima da mesa está ainda a venda de obras de arte de Pais do Amaral que estão empenhadas ao Novobanco, antecipando-se um encaixe na ordem de um milhão de euros, e que somarão aos 2,1 milhões de anteriores alienações de obras.

Ainda em Portugal, o plano prevê “eventos de liquidez” relacionados com a venda do Espaço Sete Rios, em Lisboa, detido em parte e indiretamente pela holding de Pais do Amaral por via do The Edge Group. Mas os fundos que resultarem desta operação não vão para os bolsos dos credores, mas servirão antes para pagar os custos de funcionamento da AHS, com cerca de dez trabalhadores, “sem a qual a execução do plano fica desde logo comprometida”, segundo o plano apresentado aos credores.

Brasil vai dar energia ao PER

Os ativos de energia no Brasil vão dar um contributo decisivo para este plano. Mas também aqui o grupo enfrentou obstáculos que atrasaram a maturidade dos projetos Campo Largo e Norwind, nomeadamente a diminuição do preço da energia em 2023 e a forte desvalorização do real. “Aquando dos investimentos da AHS no Brasil, há mais de 15 anos, o câmbio era inferior a 3,5 e há mais de um ano que supera os 6,0, tendo já atingido os 6,45 em dezembro de 2024”, observa.

Ainda assim, “a perspetiva de desenvolvimento dos projetos no Brasil mantém-se e permitirá assegurar a viabilidade da AHS”, lê-se no plano.

No caso da Campo Largo, que detém a Fazenda Campo Largo, no estado da Bahia, tem atualmente um terço do terreno com contratos de cessão de exploração de energia junto de várias sociedades da francesa Engie, para a construção de um parque eólico e ainda para o desenvolvimento de um parque solar.

Além dos fundos gerados pelo negócio, está prevista ainda a venda da fazenda em 2032, com a AHS a estimar um encaixe de 12 milhões de euros com a sua quota-parte, que serão usados para o reembolso de suprimentos e prestações acessórias.

Quanto à Norwind, que tenta replicar o negócio da Campo Largo e desenvolver projetos eólicos e solares em propriedades de terceiros, a estratégia passa por encontrar os melhores terrenos para exploração eólica e solar e ter as licenças de operação para depois comercializá-los junto das grandes empresas do setor, como a EDP Renováveis ou Iberdrola, a players de oil & gas que precisam de adquirir rapidamente capacidade nas renováveis ou outros players, como fundos ou investidores chineses.

A Norwind diz ter desenvolvido uma carteira relevante e antecipa um forte crescimento do negócio que contribuirá “de forma decisiva para o pagamento da dívida da AHS”. Em termos concretos, estima um contributo da Norwind para o plano da AHS na ordem dos seis milhões de euros.

Pais do Amaral promete empenho pessoal

Com duas décadas de existência, a AHS Investimentos começou a ter problemas na crise do subprime, em 2008. Que se agravaram três anos mais tarde quando Portugal foi obrigado a pedir um resgate à troika. Tais crises “condicionaram fortemente o desenvolvimento e a maturidade dos projetos de investimento da AHS”, conta no plano.

Depois do primeiro PER em 2017, a pandemia de Covid forçou nova reestruturação financeira no final de 2021 – o plano de recuperação acabou por ser aprovado em 2022 e, segundo salienta, com resultados positivos para os credores, que receberam 45 milhões de euros também através da venda de ativos (incluindo a participação que tinha na Novabase através da Partbleu e ainda várias herdades).

Em relação a este terceiro e derradeiro PER, Pais do Amaral promete o seu “envolvimento e compromisso pessoal” no sentido de desenvolver os esforços para a “mobilização de fundos para o cumprimento das responsabilidades do grupo”.

Aliás, a AHS vê nisso como um elemento “crucial” no sucesso deste plano tendo em conta, entre outros pontos, a capacidade de liderança de Pais do Amaral (cuja carreira fica marcada pela Media Capital, dona da TVI, vendida em 2005 aos espanhóis da Prisa), conhecimento profundo que tem dos ativos em causa e dos mercados onde operam e ainda a relação com os atuais investidores e parceiros.