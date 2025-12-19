Marcelo veta “como é obrigado” alterações à Lei da Nacionalidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelou de Sousa, vetou esta sexta-feira as alterações à Lei da Nacionalidade, devolvendo-a ao Parlamento, depois de ser chumbada pelo Tribunal Constitucional.

“Na sequência dos acórdãos do Tribunal Constitucional que consideraram inconstitucionais normas dos diplomas submetidos a fiscalização preventiva da constitucionalidade, o Presidente da República devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, como é obrigado”, pode ler-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

O Tribunal Constitucional considerou na segunda-feira quatro normas da Lei da Nacionalidade inconstitucionais, três das quais por unanimidade, tendo a quarta merecido apenas o voto contra de um dos juízes, tendo apontado igualmente inconstitucionalidades às alterações ao Código Penal.

Quais foram as normas declaradas inconstitucionais?