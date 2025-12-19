Mercadona dá uma semana de férias e salário mensal extra em 2026

A Mercadona vai atribuir uma semana de férias e um salário mensal adicional aos seus 110 mil trabalhadores no próximo ano, num investimento global de 380 milhões de euros. Em Portugal, onde a cadeia de distribuição tem 7.500 trabalhadores a medida implicará um investimento total de 15 milhões de euros.

No próximo ano, os trabalhadores passarão a usufruir de 29 dias úteis de férias por ano (atualmente são 24), passando ainda receber um salário extra mensal.

“Esta semana extra de férias terá um custo de 100 milhões de euros que, somados aos 280 milhões de euros da gratificação extra, correspondente a um mês de salário, elevam o impacto total das medidas aprovadas pelo Comité de Direção para 380 milhões de euros. Em Portugal, onde a empresa conta com 7.500 trabalhadores, o investimento nestas duas medidas é de, respetivamente, 4 milhões de euros e 11 milhões de euros”, detalha a Mercadona em comunicado.

O salário extra, que é atribuído pelo segundo ano consecutivo, será entregue em março. Um valor “que acresce ao prémio anual por objetivos, de um ou dois salários mensais, dependendo do tempo de serviço”.

No ano passado, a companhia aumentou em 8,5% os salários, passando o salário de entrada para 1.247 euros brutos por mês.

O anúncio do retalhista espanhol surge depois de ser conhecido que o concorrente Lidl aumentou em 100 euros, para os mil euros brutos mensais o salário de entrada dos seus trabalhadores a partir de janeiro, num investimento superior a 12 milhões de euros.