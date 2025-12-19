Morais Leitão assessora Arab Bank na aquisição de dois palácios históricos em Lisboa

A sociedade de advogados Morais Leitão assessorou o Arab Bank (Switzerland) Ltd no primeiro investimento feito pelo grupo em Portugal, através da aquisição à Cerberus Capital Management de 100% do capital social das sociedades proprietárias de dois palácios do século XVIII — Palácio Palmela e Palácio Sobral —, para transformação da atual sede da Fidelidade num empreendimento de luxo com cerca de 24.000 m², integrando um hotel cinco estrelas e apartamentos turísticos.

A transação contou ainda com a Savills Investment Management como asset manager e com a Quest Capital responsável pela gestão da promoção do projeto. O financiamento foi assegurado pela Cheyne Capital, gestora europeia de investimento alternativo com forte enfoque no setor imobiliário.

A equipa multidisciplinar da Morais Leitão envolvida nesta transação foi liderada por João Torroaes Valente, contando com João Fitas, Maria Carolina Gonçalves e Gonçalo R. Rodrigues, da equipa de Corporate Imobiliário e Turismo, Elmano Sousa Costa, Carolina Nagy Correia e João Diogo Barbosa, da equipa de Bancário e Financeiro, Raquel Maurício e Inês Dias Cardoso, da equipa de fiscal e Rui Ribeiro Lima e Miguel Arnaud, da equipa de Urbanismo e Ordenamento do Território.