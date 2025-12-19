Oitante entrega mais 13,1 milhões ao Fundo de Resolução

A Oitante, veículo responsável pela gestão dos ativos do antigo Banif que não foram comprados pelo Santander Totta, entregou mais 13,1 milhões de euros ao Fundo de Resolução, por via da distribuição de reservas livres.

O fundo adianta que é a segunda distribuição realizada pela Oitante em 2025, depois dos dividendos, de igual montante, pagos no decurso deste ano por conta dos lucros obtidos pelo veículo liderado por Miguel Artiaga Barbosa no ano passado.

Desta forma, a Oitante soma já 176,2 milhões de euros pagos ao Fundo de Resolução desde a sua constituição, um valor que corresponde a cerca de 36% da verba paga pelo fundo no âmbito da resolução do Banif, há precisamente dez anos.

O Fundo de Resolução teve de suportar prejuízos de 489 milhões com a queda do banco. O fundo adianta que o dinheiro distribuído pela Oitante vai ser utilizado no reembolso da dívida junto do Estado.