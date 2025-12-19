OpenAI quer mais investimento e pode atingir valorização de 750 mil milhões de dólares
A empresa liderada por Sam Altman poderá estar prestes a levantar até 100 milhões de dólares e a ser avaliada em 750 mil milhões de dólares.
A OpenAI terá tido conversas preliminares com potenciais investidores sobre uma nova angariação de fundos que avaliaria a empresa em cerca de 750 mil milhões de dólares. Segundo a publicação especializada The Information, que cita fontes próximas do processo, a criadora do ChatGPT poderá levantar até 100 mil milhões de dólares.
No início de outubro, a startup tinha sido avaliada em 500 mil milhões de dólares. Se esta nova ronda de investimento se confirmar, o valor representará um aumento de cerca de 50% em relação à avaliação anterior, que já tinha colocado a OpenAI no topo como a empresa não cotada mais valiosa do mundo.
A possível captação de recursos reforça a estratégia da OpenAI de financiar sua expansão acelerada e os altos custos com infraestrutura de inteligência artificial (IA). Este movimento acontece numa altura em que existe uma corrida global pela liderança em IA, com os gigantes do setor a aumentar os investimentos em investigação, data centers e serviços de cloud.
A Reuters relata ainda que, apesar dos acordos multimilionários celebrados com empresas como a Nvidia e a Oracle, os investidores continuam cautelosos. Embora a perspetiva de crescimento da OpenAI seja elevada, persistem dúvidas sobre a capacidade da empresa de transformar os avanços em receitas consistentes (a OpenAI ainda não regista lucro) e de monetizar de forma alargada os seus modelos de inteligência artificial.
