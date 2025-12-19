Politécnico de Viana do Castelo investe 20 milhões em residência de estudantes

Num investimento de 20 milhões de euros, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai disponibilizar perto de mil camas para estudantes na sua rede de residências académicas já no ano letivo 2026/27.

Para o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, estas obras são “peças fundamentais para garantir um acesso mais digno ao ensino superior, reduzir o abandono, melhorar a mobilidade académica e reforçar a competitividade do território”.

Nesta quinta-feira, durante uma visita às obras em curso, que contam com financiamento do PRR, Pedro Dominguinhos destacou o contributo destes alojamentos para criar emprego, captar talento e fixar estudantes nos territórios. “São uma âncora para os territórios, contribuindo para fixar emprego e tecnologia de ponta”, assinalou, realçando ainda o impacto do PRR no reforço da capacidade de alojamento estudantil e no desenvolvimento económico regional.

Conheça algumas das novas residências universitárias em números: