Politécnico de Viana do Castelo investe 20 milhões em residência de estudantes
Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR destaca impacto deste programa no reforço da capacidade de alojamento estudantil e no desenvolvimento económico regional.
Num investimento de 20 milhões de euros, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai disponibilizar perto de mil camas para estudantes na sua rede de residências académicas já no ano letivo 2026/27.
Para o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, estas obras são “peças fundamentais para garantir um acesso mais digno ao ensino superior, reduzir o abandono, melhorar a mobilidade académica e reforçar a competitividade do território”.
Nesta quinta-feira, durante uma visita às obras em curso, que contam com financiamento do PRR, Pedro Dominguinhos destacou o contributo destes alojamentos para criar emprego, captar talento e fixar estudantes nos territórios. “São uma âncora para os territórios, contribuindo para fixar emprego e tecnologia de ponta”, assinalou, realçando ainda o impacto do PRR no reforço da capacidade de alojamento estudantil e no desenvolvimento económico regional.
Conheça algumas das novas residências universitárias em números:
- 15,4 milhões de euros – construção da Residência da Escola Superior de Tecnologia e Gestão: vai disponibilizar 400 camas, estúdios, cantina, ginásio e gabinete de saúde. Com conclusão prevista para julho de 2026, esta obra terá, nota o IPVC, “um impacto decisivo na qualidade de vida e bem-estar dos estudantes, reforçando a estratégia do politécnico em promover alojamento acessível e inclusivo”.
- 2 milhões de euros – requalificação do Centro Académico: vai disponibilizar 132 camas a partir de fevereiro de 2026 e contempla transformação dos quartos triplos e quádruplos em duplos e individuais, todos equipados com casa de banho privativa. Renovação das áreas comuns, designadamente salas de estudo, bares e espaços culturais.
- Mais de 800 mil euros – requalificação da Escola Superior de Educação (ESE-IPVC): modernização completa de 119 camas, distribuídas por 40 quartos e três pisos, casas de banho, cozinhas, salas de estudo e zonas comuns. Deverá estar pronta em junho de 2026.
- 1,17 milhões de euros – requalificação da residência da Escola Superior Agrária, em Ponte de Lima, com 141 camas. A empreitada inclui intervenções em todos os quartos, cozinhas, casas de banho, zonas comuns e áreas técnicas.
