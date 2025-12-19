Presidenciais. Esta é a ordem dos candidatos nos boletins de voto

O antigo autarca Ricardo Sousa ficou na primeira posição no ordenamento dos nomes nos boletins de voto para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, surgindo em 14.º e último lugar Henrique Gouveia e Melo.

De acordo com o resultado do sorteio, realizado no Tribunal Constitucional esta sexta-feira, o primeiro nome a figurar nos boletins de voto é o do antigo vereador do PSD na Câmara Municipal de Paredes Ricardo Sousa, enquanto Gouveia e Melo ocupa a última posição. O presidente do TC, José João Abrantes, protagonizou os procedimentos, perante representantes das diversas candidaturas e jornalistas, que pela primeira vez puderam assistir à sessão.

No sorteio, o primeiro nome a sair da urna foi o de Luís Marques Mendes, sendo-lhe depois atribuído o número 11. O mesmo procedimento foi adotado para os outros candidatos, ficando estabelecido o ordenamento final.

André Pestana surge em segundo lugar no boletim, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) na terceira posição, Joana Amaral Dias na quarta, Manuel João Vieira em quinto, José Cardoso em sexto, Catarina Martins (apoiada pelo BE) em sétimo, sendo seguida por João Cotrim Figueiredo (apoiado pela IL) e por Humberto Correia, em nono.

António José Seguro (apoiado pelo PS) ocupa o 10.º lugar, sendo seguido no boletim por Marques Mendes, o candidato que conta com o apoio dos partidos do Governo (PSD e CDS-PP), enquanto André Ventura (apoiado pelo Chega) está na 12.ª linha e António Filipe (apoiado pelo PCP) na 13.ª.

Até ao prazo-limite de 18 de dezembro dirigiram-se ao TC 14 cidadãos que entregaram documentação com a intenção de concorrerem ao Palácio de Belém, segundo fonte da secretaria-geral do órgão de soberania. Os juízes do Palácio Ratton têm até 24 de dezembro para verificar a admissibilidade das proposituras, nomeadamente o número mínimo de 7.500 assinaturas válidas de cidadãos eleitores.

Segue-se um período de recurso por parte das candidaturas consideradas inelegíveis ou com irregularidades e a decisão final é proferida até 2 de janeiro.

– Ordem das candidaturas presidenciais:

1. Ricardo Sousa

2. André Pestana

3. Jorge Pinto

4. Joana Amaral Dias

5. Manuel João Vieira

6. José Cardoso

7. Catarina Martins

8. João Cotrim Figueiredo

9. Humberto Correia

10. António José Seguro

11. Luís Marques Mendes

12. André Ventura

13. António Filipe

14. Henrique Gouveia e Melo