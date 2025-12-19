Putin avisa que europeus vão ter de devolver “o que foi roubado” à Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, advertiu esta sexta-feira os europeus de que “terão de devolver o que foi roubado” à Rússia e que Moscovo pretende recuperar, por via judicial, os ativos congelados devido à guerra na Ucrânia.

“Roubo não é a palavra exata. (…) O que tentam fazer connosco é abertamente um assalto“, afirmou Putin durante uma intervenção em direto na televisão perante a imprensa e os cidadãos para fazer o balanço de 2025.

Putin disse que “independentemente do que roubem e de como o façam, em algum momento terão de o devolver”, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O líder russo comentava a decisão da União Europeia (UE) de optar pela emissão de dívida para financiar a Ucrânia em 90 mil milhões de euros em 2026 e 2027, em vez de usar os ativos da Rússia congelados.

Putin satisfeito com estabilidade da economia russa apesar das sanções

Na mesma conferência de imprensa, esta sexta-feira, Vladimir Putin anunciou que a Rússia conseguiu equilibrar o orçamento e tem um saldo ao nível de 2021, antes da guerra com a Ucrânia, que desencadeou sanções económicas ocidentais contra Moscovo.

O Presidente russo considerou tratar-se de um indicador fundamental da estabilidade da economia e do sistema financeiro do país. Referiu também que a estabilidade económica e financeira permitirá alcançar vários objetivos no âmbito de projetos nacionais e satisfazer as necessidades das forças armadas.

“Tudo isto, em conjunto, dá motivos para falar sobre a estabilidade da economia”, afirmou, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

Os aliados da Ucrânia têm imposto sanções contra os interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo para financiar o esforço da guerra que iniciou em fevereiro de 2022. Recentemente, a União Europeia (UE) concordou em suspender progressivamente as importações de Gás Natural Liquefeito (GNL) e gás por gasoduto da Rússia. O objetivo é uma proibição total das importações russas para a UE até ao final de 2027.

Autoridades ucranianas anunciam ter recebido mais de mil corpos da Rússia

A Ucrânia recebeu mais mil corpos da Rússia, apresentados como sendo de soldados ucranianos mortos em combate, elevando o número total de restos mortais devolvidos desde o início do ano para mais de 16 mil.

“Os repatriamentos aconteceram, 1.003 corpos foram devolvidos à Ucrânia que, segundo a Rússia, são de soldados ucranianos”, anunciou esta sexta-feira o Centro Ucraniano para Prisioneiros de Guerra na rede social Telegram.

De acordo com o conselheiro presidencial russo, Vladimir Medinsky, Moscovo recebeu de Kiev os restos mortais de 26 soldados russos.

Esta última troca eleva o número de corpos devolvidos pela Rússia à Ucrânia desde o início do ano para mais de 16.000. A Ucrânia, por sua vez, devolveu várias centenas de corpos à Rússia durante o mesmo período.

A troca de restos mortais de soldados mortos e prisioneiros de guerra constitui a única área de cooperação entre os dois países após quase quatro anos do início da invasão russa da Ucrânia.

Em fevereiro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou a uma cadeia de televisão norte-americana que o seu país tinha perdido quase 46 mil soldados desde 2022, um número que os analistas consideram subestimado. Zelensky disse ainda que “dezenas de milhares” de soldados estão desaparecidos ou foram capturados.

O serviço russo da BBC e o portal de notícias Mediazona, com base em dados publicamente disponíveis, afirmam ter contabilizado mais de 153.000 soldados russos mortos, embora reconheçam que o número real é provavelmente superior.