Rádio Comercial ganha avanço para RFM. M80 é a que mais cresce

O grupo Bauer Media Áudio Portugal vê a sua vantagem para a Renascença Multimédia aumentar, com a M80 a ser a rádio que mais cresce na quinta vaga do Bareme Rádio.

A Rádio Comercial e a RFM estão separadas por 3,5 pontos percentuais (pp) na vaga de dezembro do Bareme Rádio. Em setembro, estavam separados por 2,4pp. De acordo com o estudo da Marktest, a estação regista uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 20,2% (+0,8pp), um reach semanal de 39,3% (+0,9pp) e um share de audiência de 27,9% (+2,7pp).

A estação dirigida por António Mendes, por seu lado, obtém uma nesta vaga do estudo da Marktest com uma AAV de 16,7% (-0,3pp), um reach semanal de 34,0% (-0,9 pp) e um share de audiência de 18,2% (-3,3pp).

Na terceira posição segue a M80, que vê o AAV subir 1,2pp para os 9,4%, um reach de 20,7% (+0,5pp) e um share de audiência de 11,4% (+1,5pp).

A Rádio Renascença surge em quarto lugar, com uma AAV de 6,1% (+0,3 pp).

A quinta posição volta a ser ocupada pela Antena 1, que regista uma AAV de 4,9% (+0,4pp), sem conseguir recuperar totalmente a queda de 1,3pp registada na vaga de setembro. A Cidade FM perde a vantagem, devido a uma quebra de 0,7pp, registando uma AAV de 4% (-0,7pp).

Segue-se a TSF, que volta ao seu lugar de junho. Situa-se agora nos 3,3% (+0,7pp). A Mega Hits desce 0,3pp, para os 2,7%. Agora a duas décimas, está a Rádio Observador nos 2,5% (+0,3pp).

Antena 3, que sobe para 2,2% (+0,7pp), Smooth FM com 0,9% (-0,1pp), Antena 2 (0,5%), Rádio Sudoeste (0,5%) e Rádio Nova Era (0,3%) encerram o ranking das estações mencionadas do ranking de audiência acumulada de véspera.

A distância entre a Bauer Media Áudio Portugal e a Renascença Multimédia aumentou, separando-se agora por 7,4pp. Antes era de 6,2pp. O grupo liderado por Salvador Ribeiro com uma AAV de 31% e o grupo gerido por José Luís Ramos Pinheiro a registar 23,6%. O grupo Bauer aumentou 1,1 pp, enquanto o Grupo Renascença registou menos 0,1pp.

O grupo RTP recupera 1,2 pp da vaga de setembro para a de dezembro, situando-se agora nos 7,4%. Esta subida não anula a queda na última vaga, na qual tinha registado uma quebra de 1,5pp.