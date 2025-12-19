Regulador lança comparador de combustíveis e gás engarrafado. Saiba qual a melhor oferta

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos lançou, esta sexta-feira, uma plataforma na qual os consumidores podem perceber quais as melhores ofertas no país, tanto de combustíveis como de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado. Enquanto no caso dos combustíveis já existiam algumas opções disponíveis, no que toca o gás engarrafado escasseiam fontes fiáveis de comparação.

“O objetivo é reforçar a supervisão e transparência no mercado, bem como apoiar a decisão dos consumidores no momento de encher o depósito do carro ou comprar uma garrafa de gás”, justifica o regulador, num comunicado enviado à imprensa.

A plataforma está acessível a partir da página inicial do site da ERSE, onde pode ser consultada, atualmente, através dos destaques que aparecem no início do site, ora, mais tarde, na secção “Combustíveis e GPL” que se repete por debaixo dos separadores “setores regulados” e “números e estatísticas”. É só descer no site para encontrar estas duas secções, e entrar a partir de uma das duas.



Chegando à página da plataforma, basta carregar em “iniciar” para ter à disposição todas as funcionalidades da mesma, as quais pode consultar no menu no canto superior direito.

Uma parte relevante das funções disponíveis são dados estatísticos, que constam habitualmente de relatórios publicados pela ERSE, e que ficam agora disponíveis de forma mais interativa. Contudo, se estiver sobretudo interessado em comparar preços e saber qual a melhor oferta para si, são estes os separadores a ter em atenção: “Postos de Abastecimento de Combustível”, “Pontos de Venda de Garrafas de Gás“, “Ofertas Comerciais de GPL engarrafado” e “Catálogo de Garrafas de Gás Comercializadas”.

O separador “Postos de Abastecimento de Combustível e Pontos de Venda de Garrafas de Gás” é o efetivo comparador. Pode selecionar o segmento de mercado (petrolíferas, hipermercados ou low-cost), a marca, concelho, freguesia e produto, consoante as suas preferências.

Os preços associados à geografia e produto que escolheu vão ser listados e aparecer também num mapa interativo. A lista não está por ordem de preço: terá mesmo de deslindar qual a melhor oferta entre as apresentadas “a olho”, uma limitação do comparador. Outro dado importante a ter em conta é que são apenas apresentados os preços anunciados, ou seja, sem considerar descontos ou ofertas comerciais.

No que diz respeito ao gás engarrafado, existem outros dois separadores no menu que serão úteis na altura de comparar preços. Um deles é o “Ofertas Comerciais de GPL engarrafado”, que mostra tabelas onde são visíveis as melhores ofertas por marca e tipologia de garrafa.

O outro é o “Catálogo de Garrafas de Gás Comercializado”, que permite, através de imagens associadas a uma descrição, perceber qual a garrafa que usa e, clicando em cima da mesma, saber quais as garrafas equivalentes, ou seja, que poderão também ser usadas em sua casa sem ser necessária qualquer adaptação ou alteração. Isto porque terão o mesmo tipo de redutor, o “encaixe” que permite ligar a garrafa à rede.

Os dados dos combustíveis disponíveis no comparador são atualizados duas vezes ao dia, assim como os do GPL que serve para mobilidade. Os preços do gás engarrafado são atualizados semanalmente. Se qualquer forma, terá a data da última atualização sempre disponível no canto inferior esquerdo do ecrã.

Existem, contudo, algumas limitações a ter em conta. Uma delas é que não é, pelo menos para já, possível cobrir a totalidade dos estabelecimentos que vendem botijas de gás no país; aliás, o comparador abarca uma fatia relativamente pequena. É estimado que o país disponha de cerca de 50.000 estabelecimentos que vendem este gás, mas apenas aqueles que vedem mais de 1.000 garrafas por ano são obrigados a reportar preços, alimentando esta plataforma. Desta forma, o comparador só inclui um total de 2.413 estabelecimentos, em cerca de 50.000.

Outra limitação é que a plataforma só pode ser consultada através do computador, não sendo possível fazer esta pesquisa e análise através do telemóvel. Contudo, o regulador coloca a hipótese de vir a desenvolver uma aplicação na qual seja possível fazer estas mesmas comparações.

(Notícia atualizada pela última vez às 16h06, com imagens e mais informação)