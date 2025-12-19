SEF destaca que 10% dos nascimentos na Espanha já são resultado de técnicas de reprodução assistida

De acordo com os dados mais recentes do Registo Nacional de Atividade-Registo SEF, cerca de 10% das crianças nascidas em Espanha no último trimestre de 2023 e nos primeiros meses de 2024 nasceram graças a tratamentos de reprodução assistida.

No total, os centros públicos e privados realizaram 168 372 ciclos de fertilização in vitro (FIV) e 30 464 inseminações artificiais, dos quais nasceram 39 555 crianças, mantendo-se os números estáveis em relação ao ano anterior.

«A natalidade no nosso meio caiu para mínimos históricos e o atraso na maternidade, em muitos casos condicionado por fatores sociais e económicos, aumentou a infertilidade involuntária», explicou a Dra. Elisa Gil, ginecologista do IVI Zaragoza e secretária da SEF, que sublinhou que «quase 40 000 crianças vieram ao mundo graças às técnicas de reprodução assistida, o que significa não só a felicidade de milhares de famílias, mas também um impulso futuro para a economia e a sustentabilidade do sistema de bem-estar».

O relatório também destaca a crescente personalização dos tratamentos, com cerca de 40% dos ciclos segmentados para melhorar a segurança e os resultados clínicos. Neste contexto, o uso do diagnóstico genético pré-implantacional (PGT) continua a aumentar e já representa 13,2% de todos os ciclos relatados, especialmente em mulheres mais velhas, onde permite melhorar significativamente as taxas de parto e reduzir o risco de aborto.

«Estamos perante uma mudança de paradigma», afirmou Gil. «As mulheres estão cada vez mais conscientes da importância da idade na fertilidade e planeiam a sua maternidade de forma responsável. A genética permite-nos hoje selecionar melhor os embriões e aumentar as possibilidades de ter um bebé saudável em casa».

Outro dado relevante do registo é o aumento da preservação da fertilidade, com um aumento de 13% em relação ao ano anterior. No total, 7.158 mulheres congelaram os seus óvulos por motivos sociais, num contexto em que foram vitrificados 65.805 oócitos, refletindo uma mudança profunda na forma como as mulheres abordam o seu projeto reprodutivo. Evidenciando o desejo de adiar a maternidade, tornando esse congelamento de óvulos um recurso fundamental para as mulheres que desejam planear a maternidade de forma mais flexível, especialmente numa sociedade que cada vez mais adia a idade de ter filhos.

Além disso, os resultados gestacionais após a utilização dos oócitos têm sido animadores, atingindo taxas de gravidez clínica de 63%, o que reforça a importância da idade na fertilidade e a necessidade de que as preservações sejam feitas no momento adequado. «A preservação da fertilidade é uma técnica segura e uma grande oportunidade para as mulheres decidirem quando querem ser mães, com menos desgaste físico e emocional», afirma a Dra. Gil.

Destacam que o prestígio da medicina reprodutiva espanhola, juntamente com um quadro legal favorável e elevadas taxas de sucesso, continua a atrair pacientes internacionais, especialmente provenientes de França, Itália, Reino Unido e Alemanha.