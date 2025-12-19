Semapa estima mais-valia de 400 milhões em 2026 com venda da Secil

A Semapa estima uma mais-valia de cerca de 400 milhões de euros no exercício de 2026 com a venda da Secil à espanhola Molins, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Semapa informou que, “na sequência do comunicado divulgado hoje ao mercado, relativo à celebração de um acordo de venda respeitante à Secil” e após um contacto efetuado pela CMVM, a transação, “tendo em conta o valor do investimento financeiro atualmente registado e não auditado e verificando-se as condições previstas nesse acordo, ascenderá, no exercício de 2026, a uma mais-valia estimada de 400 milhões de euros”.

O grupo ressalvou que “sem prejuízo do acima exposto e atendendo a que se trata de uma estimativa sujeita a verificação pelo auditor da Semapa no âmbito dos trabalhos de auditoria (a realizar após a concretização da transação), o valor exato da mais-valia será apurado após a conclusão desses trabalhos e oportunamente divulgado”.

A Semapa, que detém entre outras a papeleira Navigator, anunciou esta sexta a venda da cimenteira Secil à congénere espanhola Molins por 1,4 mil milhões de euros, concretizando-se o negócio no primeiro trimestre de 2026. “Esta operação representa um movimento estratégico para o grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento, dentro da estratégia delineada de diversificação do ‘portefólio'”, disse o presidente executivo (CEO) da Semapa, Ricardo Pires, citado em comunicado.

Por sua vez, o CEO do grupo Molins, Marcos Cela, afirmou: “Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções circulares e de baixo carbono, de elevado valor, para os nossos clientes, criando novas oportunidades para as nossas pessoas. Estou ansioso por dar as boas-vindas aos 2.900 colaboradores da Secil à Molins.

A Secil, fundada em 1930, “é uma das principais empresas portuguesas do setor cimenteiro, com presença internacional e uma trajetória de crescimento e criação de valor reconhecida no setor”, referiu a nota divulgada pela Semapa. O grupo Semapa conta mais de 8.000 colaboradores e tem presença em quatro continentes, com mais de 75% do seu volume de negócios obtido em mercados internacionais.

A Semapa avançou 20,88% para 20,55 euros na bolsa de Lisboa.