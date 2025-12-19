Sony compra 41% da Peanuts por mais de 389 milhões

Negócios +M

Desde 2018, quando a Sony adquiriu uma participação na Peanuts Holdings LLC, que a Sony Music Entertainment tem impulsionado a expansão dos negócios e o fortalecimento da marca Peanuts.

A Sony Music Entertainment e a Sony Pictures anunciaram um acordo para adquirir 41% da marca “Peanuts”, a franquia de Charlie Brown e Snoopy, detida pela canadiana WildBrain, por mais de 389 milhões de euros.

De acordo com um comunicado, a Sony irá pagar 630 milhões de dólares canadianos à WildBrain pela participação de 41%, o equivalente a aproximadamente 457 milhões de dólares (mais de 389 milhões euros). Uma vez concluída a transição, a Sony Music e a Sony Pictures passarão a controlar 80% da Peanuts Holdings LLC, que se tornará uma subsidiária do Grupo Sony.

Os membros da família de Charles M. Schulz, criador da ‘Peanuts’, continuarão a ser proprietários dos 20% restantes“, refere o comunicado. A propriedade dos direitos da Peanuts e a gestão do seu negócio continuarão a cargo da Peanuts Worldwide, uma subsidiária integral da Peanuts Holdings LLC.

Com esta participação adicional, estamos entusiasmados por poder aumentar o valor da marca ‘Peanuts’, aproveitando a extensa rede global e a experiência coletiva do Grupo Sony”, afirmou o presidente e diretor-executivo do grupo Sony Music Entertainment (Japão), Shunsuke Muramatsu.

A Sony tem sido um excelente parceiro da marca ‘Peanuts’ há muitos anos, e temos a certeza de que Charlie Brown, Snoopy e os restantes estão em boas mãos”, escreveu o presidente e diretor-executivo da WildBrain, Josh Scherba.

Segundo o acordo, a WildBrain continuará ligada à franquia por vários anos como parceira estratégica, atuando como agente exclusivo de licenciamento de produtos de consumo em diferentes territórios. Além disso, continuará como estúdio de produção exclusivo de novos conteúdos da marca, incluindo a longa-metragem já anunciada em parceria com a Apple TV, um acordo renovado até 2030, que mantém a distribuição desses conteúdos, bem como a gestão do canal oficial do Snoopy no YouTube.

No passado dia 2 de outubro, Peanuts, banda desenhada que conta as aventuras de Snoopy e do seu amigo Charlie Brown, completou 75 anos da sua publicação em grande escala.

