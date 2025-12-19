Em atualização Títulos da Semapa disparam 25% para máximos de 2018 com acordo de venda da Secil
Os investidores reagem de forma positiva ao anúncio da venda de da Secil à espanhola Cementos Molins e levam a cotação a máximos de mais de sete anos.
As ações da Semapa SEM 16,12% disparam esta sexta-feira 25% após a holding industrial ter assinado um acordo vinculativo para a venda à espanhola Cementos Molins da totalidade do capital social que detém na Secil, com o valor da transação a representar Enterprise Value de 1.400 milhões de euros.
Os títulos sobem para 21,25 euros cada às 09h19, superando assim máximos de 18 de junho de 2018, quando fecharam nos 21,12 euros.
A operação, sublinha a holding da família Queiroz Pereira, representa um “movimento estratégico” para a Semapa, permitindo “fortalecer a capacidade de investimento dentro da estratégia delineada de diversificação do portefólio”. O gestor descreve os novos donos como “um grupo cimenteiro relevante, com presença global, e também detido por uma família com uma visão de longo prazo, o que garante o desenvolvimento futuro da empresa”.
(Notícia em atualização)
