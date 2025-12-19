Universidade de Saragoça promove uma cátedra sobre Ciências Contemplativas centrada na neurociência e no bem-estar

A Universidade de Saragoça (UNIZAR) e a Fundação Mundial da Felicidade lançaram oficialmente a Cátedra de Ciências Contemplativas. A iniciativa, pioneira no nosso país, nasce com três objetivos principais: a criação de novos conhecimentos, a investigação avançada e a divulgação de temas relacionados com as Ciências Contemplativas.

Sob a direção do professor catedrático de Psiquiatria e professor da Faculdade de Medicina da universidade pública de Aragão, Javier García Campayo, o projeto aborda um campo interdisciplinar pioneiro, orientado para o estudo da mente, da consciência e do bem-estar. Tudo isto num contexto em que são necessárias novas respostas e ferramentas para desafios sociais como a saúde mental, a educação e a qualidade de vida.

A apresentação oficial do projeto ocorreu nesta quinta-feira, na sala Pilar Sinués do Paraninfo da Universidade de Saragoça, e contou com as intervenções do vice-reitor de Inovação, Transferência e Formação Permanente, Manuel González Bedia; o presidente da Fundação Mundial da Felicidade, Luis Gallardo; o diretor da cátedra, o professor de Psiquiatria da Universidade de Saragoça, Javier García Campayo; bem como a psicóloga Paulina Lamas.

Com uma abordagem neurocientífica das práticas contemplativas e seu impacto na mente, no cérebro e no bem-estar geral da pessoa, a cátedra nasce com o objetivo principal de divulgar o conhecimento desta disciplina; paralelamente, a cátedra busca a formação prática de estudantes e profissionais, bem como a investigação em assuntos relacionados às Ciências Contemplativas.

O campo das ciências contemplativas centra-se no estudo do impacto e da influência que determinadas práticas podem ter sobre a mente, as emoções e o comportamento humano, integrando a experiência humana ao conhecimento científico.

Nesse sentido, a ciência da contemplação é interdisciplinar e tem como objetivo esclarecer essas mudanças da mente/cérebro/corpo nos domínios cognitivo, comportamental, emocional e percetivo. Ela se concentra em relacionar essas mudanças com a neurobiologia e a experiência em primeira pessoa.

«A Universidade de Saragoça aposta na criação de novos conhecimentos e na sua investigação em benefício da sociedade. A iniciativa desta cátedra centra-se em várias disciplinas voltadas para o estudo da mente, da consciência e do bem-estar, que estão em ascensão nos últimos anos e que vêm complementar outras disciplinas consideradas mais tradicionais», afirmou o vice-reitor da UNIZAR, Manuel González Bedia.

Por sua vez, o presidente da Fundação Mundial da Felicidade, Luis Gallardo, afirmou que «a criação de novos paradigmas de desenvolvimento exige ciência, investigação rigorosa e uma compreensão profunda do propósito humano. As ciências contemplativas permitem-nos reunir o melhor do conhecimento ancestral e da evidência científica contemporânea para compreender como o ser humano floresce. Impulsionar esta cátedra é um passo decisivo para avançar em direção a um mundo onde a liberdade, a consciência e a felicidade sejam a base do progresso».

Da mesma forma, o diretor da cátedra, Javier García Campayo, acrescentou que “ao longo dos últimos 2500 anos, as práticas de mindfulness foram-se deslocando do norte da Índia através da maior parte da Ásia até chegarem finalmente à ciência e à cultura ocidentais no final do século XX. Isto marcou um acontecimento importante na história da humanidade porque, pela primeira vez em dois milénios e meio, a sabedoria das tradições contemplativas pôde ser globalmente partilhada, compreendida e adotada pelos seres humanos e avaliada pela ciência. Estas práticas de mindfulness deram origem a um novo campo de conhecimento: as ciências contemplativas, que vão além do seu ponto de partida (mindfulness) e se dedicam ao florescimento humano.

A cátedra irá organizar um congresso anual sobre Ciências Contemplativas, desenvolver diferentes atividades culturais e artísticas relacionadas com esta disciplina, promover cursos de formação e impulsionar o desenvolvimento de projetos de investigação e teses de doutoramento relacionados com este tema, entre outras iniciativas.