Virgílio Lima renova liderança da Mutualista Montepio

Virgílio Lima renovou, esta sexta-feira, o mandato na liderança do conselho de administração da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) para o mandato entre 2026 e 2029. Desde 2019 que lidera a maior associação mutualista do país.

O Montepio Associação Mutualista elegeu, esta sexta-feira, os seus órgãos associativos (Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia de Representantes) para o mandato que termina em 2029. De acordo com comunicado da associação, enviado às redações, apenas 6,5% dos mais de 600 mil associados votaram, e houve 9,7% votos em branco e 1,7% nulos.

Líder da maior associação mutualista do país desde 2019, Virgílio Lima encabeçava a lista A (única) que obteve 88,6% dos 39.740 votos contabilizados. Na administração vai contar com os executivos Idália Salvador Serrão, Rui Matos Heitor, Fernando Centeno Amaro e Hélio Gomes Marques. Para não executivos foram eleitos Maria da Conceição Zagalo e José Eduardo Martins.

Já para a Assembleia de Representantes – um fórum da associação à qual cabe fiscalizar a administração – concorriam duas listas. Para este órgão, a lista A de Virgílio Lima teve 60,8%, ou 24.605 votos, e elegeu 19 membros. Já a Lista B elegeu 11 representantes ao conseguir 35,9% dos votos.

Maria de Belém Roseira foi eleita presidente da Mesa da Assembleia Geral e conta com José Alberto Pitacas e António Dias Sequeira como primeiro e segundo secretários, respetivamente.

Já na liderança do Conselho Fiscal fica Victor Seabra Franco acompanhado dos vogais Ana Paula Harfouche e Paulo da Silva Raimundo.

Os eleitos desta noite tomam posse numa cerimónia marcada para o próximo dia 6 de janeiro, no auditório do edifício-sede da associação, em Lisboa.