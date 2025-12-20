📹 Quais as profissões mais procuradas na UE?
Também há escassez de ocupações no sector público, como os profissionais de saúde e os professores, mas há menos probabilidades de serem publicitadas online.
Gestor de vendas, marketing e desenvolvimento foi a profissão com maior procura na União Europeia em 2024. A taxa de procura de mão-de-obra não satisfeita de 8,4% nesta área é um sinal de possíveis dificuldades no recrutamento.
Veja o ranking das taxas de oferta de emprego.
