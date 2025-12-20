Trabalho

📹 Quais as profissões mais procuradas na UE?

  • ECO
  • 15:41

Também há escassez de ocupações no sector público, como os profissionais de saúde e os professores, mas há menos probabilidades de serem publicitadas online.

Gestor de vendas, marketing e desenvolvimento foi a profissão com maior procura na União Europeia em 2024. A taxa de procura de mão-de-obra não satisfeita de 8,4% nesta área é um sinal de possíveis dificuldades no recrutamento.

Veja o ranking das taxas de oferta de emprego.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 Quais as profissões mais procuradas na UE?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

📹 Esta quinta-feira há greve geral. Sabe porquê?

Lídia Leão,

Esta quinta-feira há greve geral, veja o que está em causa, quem vai aderir e os serviços mínimos que vão estar disponíveis nesse dia.