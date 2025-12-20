ECO Quiz. Quando vai a Fórmula 1 regressar a Portugal?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
A semana que agora termina fica marcada pelo anúncio do regresso da Fórmula 1 a Portugal. Numa publicação nas redes sociais foi anunciado que “no âmbito de um acordo de dois anos, o Autódromo Internacional do Algarve estará de volta ao calendário da F1”. Assim Portugal volta a fazer parte do calendário da principal competição automobilística do mundo.
Também nesta semana, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) acabou por arquivar a averiguação preventiva ao caso Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro Luís Montenegro.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
