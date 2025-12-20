ECO Quiz. Quando vai a Fórmula 1 regressar a Portugal?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A semana que agora termina fica marcada pelo anúncio do regresso da Fórmula 1 a Portugal. Numa publicação nas redes sociais foi anunciado que “no âmbito de um acordo de dois anos, o Autódromo Internacional do Algarve estará de volta ao calendário da F1”. Assim Portugal volta a fazer parte do calendário da principal competição automobilística do mundo.

Também nesta semana, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) acabou por arquivar a averiguação preventiva ao caso Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro Luís Montenegro.

