Governo estima retorno de 100 milhões com festival aéreo na AM Porto em junho
Porto, Matosinhos, Maia e Vila Nova de Gaia vão receber, entre 19 e 21 de junho a Air Invictus, um evento que o ministro da Economia, Castro Almeida estima poder gerar uma receita superior a 100 milhões de euros.
O festival, hoje apresentado no Porto e que significa um regresso dos festivais aéreos ao Porto depois de na segunda década do século terem ocorrido edições da Red Bull Air Race, vai incluir corridas de aviões, acrobacias, drones, aeromodelismo, uma feira da defesa e concertos e tem como objetivo promover a região e a literacia aérea e aeroespacial, revelou a organização.
Castro Almeida socorreu-se dos números da Faculdade de Economia para estimar que o retorno para o país do evento “é um pouco superior a 100 milhões de euros”, classificando-a, por isso, como uma “iniciativa relevante que os municípios tomam em favor do crescimento económico”.
Sobre a despesa com a organização do evento, o governante revelou que “no caso do Estado são pouco menos de quatro milhões de euros e que, com as câmaras municipais, chegará aos cinco milhões e pouco“.
Segundo Luís Castro, responsável da organização, o Air Invictus “vai dividir-se em 15 pontos de interesse” e tem como meta “atrair um milhão de pessoas à região”, revelando que irá ser um festival “com compensação carbónica a 100%, sendo a pegada de CO2 neutralizada com a reflorestação e compra de créditos de carbono“.
Incluído no evento estará uma exposição de 40 aviões, alguns que estiveram na II Guerra Mundial, no aeródromo da Maia, bem como a tentativa de bater o recorde europeu drones no ar, revelou Luís Castro.
O facto de estar em construção a ponte Ferreirinha fez o porta-voz da organização admitir que o Air Invictus possa ser um evento único, por depois haver menos espaço para os aviões fazerem as acrobacias.
