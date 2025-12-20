Já a pensar nas férias? Veja aqui os feriados e pontes de 2026

Já está a pensar nas férias do próximo ano? Em 2026 vai contar com o mesmo número de fins de semana prolongados, mas terá menos oportunidades para fazer ponte do que 2025.

Ao todo, serão cinco fins de semana prolongados — seis se trabalhar no Porto — e quatro possibilidades de ponte. O facto de o 25 de Abril e o 15 de agosto serem sábados e o 1 de novembro um domingo retira três dias de descanso adicionais. E para os que moram em Lisboa, o 13 de junho, o dia de Santo António, no próximo ano, também calha a um sábado.

Janeiro, que tem fama de ser um mês longo, não tem mais feriados além do Ano Novo, mas como o dia 1 é uma quinta-feira e o Governo deu tolerância de ponte a 31 de dezembro muitos aproveitaram para celebrar a entrada de 2026 com alguns dias de descanso.

Mas no mês a seguir tem um novo convite para fazer ponte caso a sua empresa dê a terça-feira de Carnaval. Por lei, o Carnaval não é feriado, mas são múltiplas as empresas que tratam o dia como tal. Assim, os foliões podem aproveitar e fazer ponte no dia 16 de fevereiro e desfrutar quatro dias em fevereiro.

Março não tem qualquer dia de pausa, mas em abril poderá desfrutar de um fim de semana prolongado. Sexta-feira Santa é celebrada a 3 de abril. Já o 25 de abril, no próximo ano, calha a um sábado.

Com o Dia do Trabalhador (1 de maio) surge uma nova oportunidade de gozar três dias consecutivos de descanso numa semana, em vez dos habituais dois.

Oportunidade que se repete no arranque de junho, mas desta vez com a possibilidade de ponte, porque o feriado do Corpo de Deus (4 de junho) é uma quinta-feira. Numa lógica de rentabilizar a as férias ao máximo deve tirar as duas primeiras semanas de junho, porque o dia de Portugal (10 de junho) é uma quarta-feira e pode assim poupar dois dias.

Santos a favor do Porto

No próximo ano, os Santos Populares favorecem os portuenses, e os residentes de mais 33 concelhos do país, como Braga, já que têm um fim de semana prolongado (24 a 26 de junho). Já os Lisboa celebram o Santo António (13 de junho) a um sábado.

O resto do verão não tem mais pausas de calendário, mas logo no arranque de outubro tem mais um fim de semana prolongado graças ao feriado comemorativo da implantação da República (5 de outubro) que calha a uma segunda-feira.

Finalmente, dezembro oferece duas possibilidades de fazer ponte e dois fins de semana prolongados. O primeiro de dezembro, dia da restauração da independência da coroa espanhola, pode fazer ponte com o último fim de semana de novembro, e uma semana depois, a 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição pode fazer novamente ponte. Já o Natal e a passagem de ano são sextas-feiras e por isso pode ter mais dois fins de semana prolongados.