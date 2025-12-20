Montenegro leva afeto e apoio em visita “com significado especial” a Kiev

O primeiro-ministro afirmou que a visita deste sábado a Kiev tem “um significado especial”, por se tratar de um país em guerra, e quer trazer “a expressão de um apoio” português desde o primeiro minuto e também afeto.

Luís Montenegro falava aos jornalistas à chegada à estação ferroviária de Kiev, onde chegou pouco depois das 8:00 (6:00 em Lisboa), dois dias depois de um Conselho Europeu que aprovou um apoio de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia nos próximos dias.

“Esta visita é sobretudo a expressão – e não propriamente um anúncio – de um apoio que tem sido continuado desde o primeiro minuto em que a agressão injustificada, injusta da Rússia se iniciou, que Portugal tem estado ao lado da Ucrânia e dos ucranianos”, afirmou.

Montenegro admitiu que apesar de já ter feito várias viagens neste ano e meio à frente do Governo PSD/CDS-PP esta visita à Kiev tem “um significado muito especial” por se tratar de “um país que foi agredido, está a ser agredido, invadido, está sob guerra”.

“Mais do que qualquer outro, está naturalmente mais carente da nossa solidariedade e da nossa proximidade, para não dizer mesmo do nosso afeto, é isso que nós também trazemos”, afirmou.

O primeiro-ministro português acrescentou que nesta altura “a Ucrânia precisa de apoio financeiro, não vale a pena ignorá-lo”.

“Portugal tem-no feito do ponto de vista bilateral, Portugal tem ajudado a Ucrânia em múltiplos programas da mais variada índole: do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, mas Portugal tem também uma relação que é uma relação de proximidade entre as nossas comunidades e os governos também têm a obrigação de representar e expressar pelo povo aquilo que o povo todo sente“, afirmou.

Questionado sobre a decisão do Conselho Europeu, Montenegro considerou tratar-se de “um sinal muito forte”, que o país apoiou.

“Portugal está desde o primeiro minuto ao lado da Ucrânia, com um apoio muito expressivo do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista financeiro e é isso também que esta visita vai significar: a continuidade de um apoio que é muito forte, de um apoio que é um apoio direto à Ucrânia mas também à segurança e à paz na Europa e à segurança e à paz em Portugal”, frisou.

O primeiro-ministro salientou que vivem em Portugal várias dezenas de milhares de ucranianos, “uns que procuraram em Portugal uma oportunidade independentemente das circunstâncias de guerra e outros que, em virtude dela, encontraram em Portugal também o país que os acolheu e que os integrou“.

Montenegro defendeu que “o povo português tem uma relação com a Ucrânia e um sentimento de partilha com a dor ucraniana que é única”, de apoio praticamente consensual na população e largamente maioritário a nível político-partidário.

“Somos parceiros, somos aliados, temos um acordo de cooperação que assinámos no dia 28 de maio de 2024 e estamos a dar sequência a todo esse trabalho, numa altura que é decisiva e se procura alcançar uma paz e onde é preciso, mais do que nunca, que haja espírito de solidariedade e de força do lado europeu e do lado ucraniano”, defendeu.

Montenegro disse que a viagem noturna de comboio “correu bem” e espera encontrar, do lado das autoridades ucranianas, a continuação da “capacidade de resistência que tem sido o apanágio da luta deste povo”.

“Espero poder mais uma vez manifestar e dar corpo à nossa participação num esforço conjunto, quer no seio da União Europeia, quer no seio da coligação da boa vontade, quer no seio da NATO“, frisou.

Luís Montenegro, chegou hoje de manhã para Kiev para uma visita de um dia à Ucrânia, que inclui uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Esta é a primeira visita de Luís Montenegro à Ucrânia – país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 – desde que lidera o Governo PSD/CDS-PP (abril de 2024).