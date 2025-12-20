Musk consegue em tribunal recuperar plano de remuneração milionário por liderar a Tesla

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, conseguiu, com recurso para o Supremo Tribunal do Estado de Delaware, recuperar o seu plano de remuneração plurianual estimado em 56 mil milhões de dólares (47,8 mil milhões de euros).

Este plano foi aprovado pela primeira vez em 2018 pelos acionistas da Tesla.

Segundo uma decisão de cinquenta páginas, os juízes deste estado do Leste dos Estados Unidos decidiram a favor de Elon Musk e “revogaram a anulação” deste plano, de 2024.

A 31 de janeiro de 2024, a juíza Kathaleen McCormick tinha dado razão a Richard Tornetta, um acionista do construtor automóvel que acusava Elon Musk, a Tesla e alguns membros do conselho de administração da empresa de terem autorizado indevidamente “o maior plano de remuneração alguma vez atribuído a um dirigente” de uma empresa.

Este plano previa atribuir a Musk ações da Tesla em função do alcance de vários objetivos ao longo de dez anos. Estimava-se, aquando da sua aprovação, que o seu valor seria de 56 mil milhões de dólares.

A juíza considerou que os acionistas tinham recebido informações “erradas” e “enganosas” sobre o conselho de administração e o comité de remuneração – vários dos seus membros eram próximos do bilionário há 15 e 20 anos – antes da assembleia-geral de 2018, durante a qual o plano de remuneração foi aprovado.

Na sequência desta decisão, e sem esconder o seu descontentamento, o multi-bilionário apresentou na assembleia-geral de junho de 2024 uma resolução para transferir a sede da Tesla do estado do Delaware para o Texas, onde várias das suas empresas já tinham sede – e outra para obter uma nova validação do plano. E ambas as resoluções foram aprovadas.

Mas, em dezembro de 2024, a justiça do Delaware anulou pela segunda vez o plano e Elon Musk recorreu, no final, para a suprema jurisdição desse Estado.

A Tesla concedeu-lhe em agosto, sob a forma de um aditamento a esse plano, 96 milhões de ações, no valor de cerca de 29 mil milhões de dólares (24,7 mil milhões de euros). E, sobretudo, o conselho de administração preparou-lhe um novo plano de remuneração para a próxima década, que poderia eventualmente trazer-lhe um recorde de um bilião de dólares, que foi aprovado pelos acionistas a 6 de novembro.

O plano está desenhado em doze tranches que estabelecem limiares financeiros e operacionais que, em certas condições, desencadeiam a atribuição de ações do grupo ao gestor.