Portugal e Ucrânia acordam produção conjunta de drones subaquáticos

Portugal e a Ucrânia celebraram hoje um acordo para produção conjunta de drones subaquáticos e a realização de um fórum económico entre os dois países, anunciou o primeiro-ministro português.

Luís Montenegro falava na conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, no âmbito da sua primeira visita a Kiev enquanto primeiro-ministro.

“Portugal e a Ucrânia têm, ao nível dos veículos não tripulados, um conhecimento que é hoje a vanguarda do mundo”, destacou.

O primeiro-ministro anunciou a disponibilidade para produzir em Portugal “drones com tecnologia e conhecimento científico ucraniano”, bem como disponibilidade do país para levar a experiência e conhecimento científico a sua “capacidade produtiva para a Ucrânia”.

“É mesmo esse o objetivo do acordo que nós celebrámos”, disse.

Luís Montenegro disse ainda que Portugal e Ucrânia querem que este encontro signifique “um ponto de viragem” nas relações económicas entre os dois países, anunciando a realização de um fórum económico bilateral no próximo ano.