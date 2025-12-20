Portugal e Ucrânia acordam produção conjunta de drones subaquáticos
Acordo prevê colaboração para a produção de veículos não tripulados, tirando partido da experiência dos dois países.
Portugal e a Ucrânia celebraram hoje um acordo para produção conjunta de drones subaquáticos e a realização de um fórum económico entre os dois países, anunciou o primeiro-ministro português.
Luís Montenegro falava na conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, no âmbito da sua primeira visita a Kiev enquanto primeiro-ministro.
“Portugal e a Ucrânia têm, ao nível dos veículos não tripulados, um conhecimento que é hoje a vanguarda do mundo”, destacou.
O primeiro-ministro anunciou a disponibilidade para produzir em Portugal “drones com tecnologia e conhecimento científico ucraniano”, bem como disponibilidade do país para levar a experiência e conhecimento científico a sua “capacidade produtiva para a Ucrânia”.
“É mesmo esse o objetivo do acordo que nós celebrámos”, disse.
Luís Montenegro disse ainda que Portugal e Ucrânia querem que este encontro signifique “um ponto de viragem” nas relações económicas entre os dois países, anunciando a realização de um fórum económico bilateral no próximo ano.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal e Ucrânia acordam produção conjunta de drones subaquáticos
{{ noCommentsLabel }}