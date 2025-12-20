Zelensky quer Portugal a participar na reconstrução da Ucrânia e diz que ambos são parte da “Europa Unida”

O Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje querer Portugal a participar no esforço de reconstrução do país, e considerou que, apesar da distância, ambos são partes da “Europa unida”.

Zelesnky falava numa conferência conjunta com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, no âmbito da sua primeira visita a Kiev.

“Apesar da distância que nos separa, distância geográfica, somos parte da Europa única, é um continente cujas nações definem a história“, afirmou o Presidente da Ucrânia, após um encontro a dois com Montenegro e, depois, entre as duas delegações alarggadas no Palácio Mariinskyi, residência oficial de Zelensky.

O Presidente da Ucrânia defendeu que “a Europa deve continuar a ser livre da loucura de qualquer ditador” se quiser conservar a sua independência.

“A guerra da Rússia contra a Ucrânia sempre foi algo mais do que a guerra pelas terras da Ucrânia e é por isso que a Rússia nunca se satisfará com uma ou outra parte da nossa terra”, alertou, na sua declaração inicial.

Zelensky agradeceu a Portugal e aos parceiros europeus a ajuda e apoio na defesa das infraestruturas, energia, logístico e destacou o acordo hoje assinado para produção conjunta de drones subaquáticos.

“É uma direção muito importante na nossa colaboração para obter resultados e toda a Europa poderá fazer frente aos russos”, disse.

O Presidente da Ucrânia agradeceu ainda o apoio de Portugal ao acordo alcançado no Conselho Europeu de garantir 90 mil de euros nos anos 2026 e 2027, bem como o acolhimento dos ucranianos que residem em Portugal.

“Sobretudo, queria sublinhar a sua participação na renovação de escolas ucranianas, sobretudo nas cidades de Chernihiv and Cherkasy”, agradeceu.

Luís Montenegro chegou hoje de manhã a Kiev e partiu ao final da tarde, numa visita de um dia à Ucrânia, que incluiu reuniões com o Presidente ucraniano, mas também com a primeira-ministra e o presidente do parlamento.

Esta foi a primeira visita de Luís Montenegro à Ucrânia – país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 – desde que lidera o Governo PSD/CDS-PP (abril de 2024).