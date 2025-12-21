📹 Quanto era preciso ter investido para ter hoje um milhão de dólares?

As ações da Nvidia foram as que exigiram o menor investimento inicial para tornar alguém milionário até à data. De acordo com um estudo da Taurex, que analisou o comportamento de vários ativos de alto retorno – ações e criptomoedas – “apenas 2.200 dólares investidos na Nvidia em 2006 valeriam hoje um milhão de dólares, tornando-a a opção de investimento com melhor desempenho”.

Já a Bitcoin é a criptomoeda mais rentável, transformando um investimento inicial de 4.500 dólares num milhão de dólares até 2025.

Este estudo tinha o objetivo de descobrir quais os ativos que ofereciam a melhor hipótese de alcançar um milhão de dólares com o menor investimento inicial. O acompanhou o desempenho dos ativos foi acompanhado desde o primeiro dia de negociação (IPO) até dezembro de 2025.

O inquérito calculou então quanto alguém precisaria de ter investido inicialmente para atingir os sete dígitos hoje. A análise abrangeu desde criptomoedas como Bitcoin e Dogecoin a gigantes tecnológicos como Nvidia e Apple, bem como investimentos tradicionais como o ouro e o índice S&P 500.

Por outro lado, os investidores da Tesla precisaram de menos de 4.000 dólares para atingir os sete dígitos, com os primeiros acionistas a obterem retornos de 260 vezes o investimento inicial em 15 anos.

