Damian Jaworski vai ser o novo diretor executivo da EIOPA em 2026

O Parlamento Europeu aprovou a nomeação do polaco Damian Jaworski para o cargo de diretor executivo da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA). O responsável vai iniciar funções a partir de 1 de abril de 2026, para um mandato com duração de cinco anos.

A escolha de Jaworski resulta da proposta apresentada pelo Conselho de Supervisores da EIOPA, em outubro de 2025, tendo entretanto recebido o aval formal do Parlamento Europeu. Vão agora começar a decorrer os procedimentos administrativos necessários para oficializar a nomeação.

Com quase três décadas de experiência na regulação e supervisão financeira, Damian Jaworski lidera atualmente o Departamento de Cooperação Internacional da autoridade de supervisão financeira polaca, a Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

O novo diretor executivo irá substituir o italiano Fausto Parente, que ocupa o cargo desde 2016. A mudança de liderança ocorre numa fase em que o setor segurador e dos fundos de pensões enfrenta desafios estruturais significativos, incluindo a volatilidade económica e geopolítica, ou até a transição digital.

Damian Jaworski, em declarações após a confirmação da nomeação, afirmou que “numa altura em que as seguradoras e os fundos de pensões desempenham um papel cada vez mais importante no apoio à atividade económica, protegendo as empresas contra perdas e ajudando as pessoas a poupar de forma eficiente para uma reforma digna, a missão da EIOPA nunca foi tão relevante”. Jaworski destacou também a intenção de trabalhar de perto com a presidente da EIOPA, Petra Hielkema, bem como com os vários supervisores nacionais e a equipa da autoridade.

Já Petra Hielkema, presidente da EIOPA, manifestou satisfação com a nomeação de Jaworski. “Aguardo com expectativa as novas perspetivas que ele trará e o avanço da nossa missão comum de garantir uma regulamentação robusta, uma supervisão eficaz e uma forte proteção dos consumidores nos setores dos seguros e das pensões em toda a Europa”.