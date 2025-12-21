Grupo Ageas Portugal distingue Bernardo Graça com Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto 2025
O talento do bailarino Bernardo Graça foi reconhecido com o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas 2025, entregue pelo Coliseu Porto e com o apoio da Ageas Portugal.
O bailarino e performer Bernardo Graça venceu o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas 2025 na área da Dança. A distinção foi atribuída na sexta-feira, 19 de dezembro, durante a celebração do 84.º aniversário do Coliseu Porto, no âmbito de uma parceria com o Grupo Ageas Portugal.
Natural da Madeira e nascido em 2000, Bernardo Graça integra desde 2016 a Companhia Dançando com a Diferença, estrutura de referência na dança contemporânea inclusiva. O artista construiu um percurso marcado pela formação contínua e pela participação em criações de coreógrafos reconhecidos no panorama nacional e internacional.
Atualmente, é intérprete em várias produções da companhia, incluindo “Blasons”, de François Chaignaud, “ÔSS”, de Marlene Monteiro Freitas, e “Qual é o Código?”, de Sofia Neuparth, tendo integrado recentemente o elenco da peça “Os Gigantes”, de Victor Hugo Pontes.
Bernardo Graça afirma que o prémio “toca-me no coração”, reforçando que a dança é a sua maior paixão. O júri da categoria Dança foi composto por cinco profissionais de referência na área artística.
Criado em 2021, o Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas distingue anualmente jovens talentos até aos 30 anos nas áreas do circo e da dança, com um valor de 5.000 euros, e reflete “o compromisso do Grupo Ageas Portugal com a promoção da cultura, da inclusão e do desenvolvimento de novos talentos em Portugal”.
O Grupo Ageas controla uma quota de mercado segurador de 16,1% e emitiu cerca de 1,2 milhões de euros em prémios de seguros no primeiro semestre de 2025, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.
