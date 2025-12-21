Shortlist: o Uno para as festas, o que fazer no revéillon, uma nova exposição de Vhils

Uno e Miu Miu juntaram-se para criar uma versão especial do jogo, a proposta de fim de ano do JNcQUOI e a nova exposição do Museu do Design.

Na última Shortlist de 2025, tem uma sugestão com assinatura: O JNcQUOI prepara a entrada em 2026 com seis experiências gastronómicas diferentes, entre Lisboa e a Comporta. E pode divertir-se, enquanto espera, com um UNO especial. Mas, antes, dê um salto ao MUDE em Lisboa.

1. UNO x Miu Miu — o clássico jogo revisitado

A marca italiana Miu Miu lançou uma edição limitada do jogo de cartas UNO para este Natal. O baralho é idêntico aos de sempre, mas com um grafismo especialmente pensado para este lançamento, foi ‘arrumado’ num estojo de pele e tem um ‘packaging’ especial (450 euros). Destina-se a quem gosta de jogar, mas também a quem quer colecionar.

2. Réveillon no JNcQUOI

O JNcQUOI prepara a entrada em 2026 com seis experiências gastronómicas diferentes, entre Lisboa e a Comporta. Do JNcQUOI Avenida, onde o chef António Bóia assina um menu com pratos como vieira lacada com caviar ou lombo de minhota galega com trufa preta, ao recém-inaugurado JNcQUOI Fish, dedicado ao mar, passando pelo JNcQUOI Asia, inspirado nas cozinhas orientais, e pelo JNcQUOI Frou Frou. Na Comporta, a proposta é descontraída, seja no JNcQUOI Beach Club, com um jantar é à beira-mar, seja no JNcQUOI Deli Comporta. Os valores variam entre os 345 euros do Deli Comporta e os 500 euros do Fish e do Frou Frou. Os menus podem ser conhecidos em detalhe no site do JNcQUOI e as reservas são obrigatórias.

3. Duas décadas de Vhils no Mude

“Selected Editions 2008–2024” é o nome da exposição que acaba de ser inagurada no MUDE – Museu do Design, em Lisboa, reunindo uma seleção de edições do artista português Vhils (Alexandre Farto). A curadoria é de Pedro Ferreira, designer industrial e membro da equipa de Vhils, e percorre os temas e técnicas que mais sobressaem na obra do artista português. Pode ser vista até 1 de março.

A Shortlist regressa no dia 9 de janeiro. Boas Festas e continue a acompanhar o ECO.