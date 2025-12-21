Volkswagen T-Roc: Cresceu, amadureceu e quer mais respeito

Doze centímetros mais comprido, muito mais refinado e com a ambição de não ser apenas moda. O novo T-Roc representa a evolução natural de um carro 'made in' Portugal que se tornou uma lenda.

A chuva batia no para-brisas com a violência de quem quer entrar à força no habitáculo, empurrada pelas rajadas da depressão Cláudia que decidiu visitar Portugal precisamente no dia em que a Volkswagen apresentava ao mundo a sua nova joia da coroa. Mas lá dentro, no “casulo” do novo T-Roc, o ambiente era de uma serenidade quase insultuosa para quem lutava com guarda-chuvas nas ruas de Cascais.

Não é todos os dias que temos a oportunidade de conduzir um best-seller mundial em direção à sua “maternidade”, mas foi exatamente isso que fizemos: uma viagem inaugural entre a linha de Cascais e a fábrica da Autoeuropa, em Palmela, com passagem estratégica pelo Barreiro para testar a paciência do trânsito e a agilidade deste SUV que, dizem os números, carrega a economia automóvel portuguesa às costas.

Se o T-Roc original foi o salvador da pátria (e das contas da marca alemã), esta segunda geração tem a difícil tarefa de não estragar o que já era bom. E a Volkswagen, conservadora por natureza, decidiu arriscar onde mais importa: no tamanho e na qualidade.

O novo T-Roc não é apenas um facelift. É um carro que cresceu 122 milímetros em comprimento, ganhou corpo, ganhou ombros e, acima de tudo, ganhou o direito de olhar de igual para igual para segmentos acima.

Ao sairmos da A5 em direção à Ponte 25 de Abril, com o Tejo cinzento a servir de pano de fundo, torna-se evidente a importância deste modelo.

O T-Roc não é apenas um carro, é o produto que garante milhares de empregos em Palmela e que sai de Portugal para alimentar mercados desde a Alemanha à Austrália. Saber que este nível de engenharia é montado “aqui ao lado” dá, inevitavelmente, um sabor diferente ao agarrar o volante.

Visualmente, a versão R-Line que conduzimos (a mais equipada e desportiva) ajuda a compor o ramalhete. As jantes de 19 polegadas (opcionais que enchem a vista, mas que nos obrigam a redobrada atenção nos buracos da estrada nacional perto de Coina) e os para-choques mais agressivos dão-lhe uma presença que o modelo anterior, por vezes, parecia pedir. Mas é a barra de luz contínua na grelha frontal que garante que, mesmo no meio do temporal, toda a gente sabe que vem lá um Volkswagen de nova geração.

O T-Roc oferece algo que o Excel não quantifica: um valor residual historicamente elevado e uma homogeneidade de produto difícil de bater. Não é o melhor em tudo, mas é muito bom em quase tudo.

Debaixo do capô desta unidade pulsa o conhecido motor 1.5 eTSI de 150 cv, associado à caixa automática DSG de sete velocidades. É um casamento que a Volkswagen já celebrou há muito e que raramente dá azo a divórcios.

O sistema mild-hybrid (híbrido ligeiro) de 48V é o “ajudante silencioso” que permite ao T-Roc desligar o motor de combustão quando desaceleramos na autoestrada ou nos aproximamos de um semáforo vermelho no Barreiro, poupando aquelas preciosas gotas de gasolina que a carga fiscal portuguesa tanto gosta de taxar.

A resposta é expedita. Não é um desportivo puro — nem pretende ser –, mas os 8,5 segundos dos 0 aos 100 km/h são mais do que suficientes para despachar ultrapassagens ou para sair de situações complicadas em cruzamentos.

O que impressiona, contudo, é a maturidade da condução. O chassi, agora assente numa evolução da plataforma MQB, lida com as irregularidades do piso molhado e com as juntas de dilatação da ponte com uma solidez germânica. Onde o antigo T-Roc saltitava, este absorve. É mais Golf, menos Polo.

















O salto qualitativo no interior

Na estrada nacional a caminho de Azeitão, com a chuva a criar lençóis de água traiçoeiros, a eletrónica (e foram muitos os avisos no painel digital devido ao mau tempo) interveio de forma cirúrgica, mantendo o carro sobre carris. A direção é precisa, embora filtre um pouco o que se passa lá em baixo — característica típica da marca, que privilegia o conforto e a facilidade de uso em detrimento da comunicação pura.

Mas foi no interior que a Volkswagen abriu os cordões à bolsa. Quem criticava os plásticos duros da primeira geração vai ter de arranjar outro argumento. O tablier é agora revestido a materiais moles, com costuras visíveis na versão R-Line que elevam a perceção de qualidade.

O ecrã central, flutuante e de dimensões generosas, domina a consola, mas felizmente a marca manteve (alguns) controlos físicos para a climatização, uma bênção ergonómica num mundo obcecado pelo toque digital.

O crescimento exterior reflete-se lá dentro. Há mais 30 mm de espaço para as pernas atrás e a bagageira engordou para uns muito respeitáveis 475 litros. Já não é o SUV “jeitosinho” para o casal jovem, mas uma proposta familiar séria, capaz de levar o carrinho de bebé e as compras do mês sem jogar Tetris.

O novo T-Roc amadureceu. Deixou de ser apenas o “SUV da moda” para se tornar num produto mais completo, mais refinado e mais espaçoso.

Mas a qualidade paga-se e a “etiqueta” Volkswagen nunca foi de saldos. A gama inicia-se nos 33.444 euros para a versão Trend com o motor 1.5 eTSI de 116 cv (uma porta de entrada honesta), mas a unidade que ensaiámos, a apetecível R-Line de 150 cv, atira o valor para os 44.117 euros.

É muito dinheiro por um segmento C-SUV? Numa análise fria de “Value for Money”, estamos num território onde a concorrência é feroz (pense-se nos coreanos ou nos franceses, que muitas vezes oferecem mais equipamento por menos euros). No entanto, o T-Roc oferece algo que o Excel não quantifica: um valor residual historicamente elevado e uma homogeneidade de produto difícil de bater. Não é o melhor em tudo, mas é muito bom em quase tudo.

A coqueluche da marca alemã amadureceu. Deixou de ser apenas o “SUV da moda” para se tornar num produto mais completo, mais refinado e mais espaçoso. Pode não ser a proposta mais barata do mercado, nem a mais emocionante de conduzir numa pista, mas é, muito provavelmente, o carro que melhor entende o que o consumidor europeu (e português) quer hoje em dia: imagem, tecnologia e a segurança de uma escolha sólida.

Se a primeira geração foi um sucesso, esta segunda tem tudo para continuar a ser o motor das exportações nacionais. E, convenhamos, num dia de tempestade como aquele em que nos sentámos ao volante, soube muito bem apanhar boleia deste “impermeável” alemão com alma portuguesa.