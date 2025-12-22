5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira termina o prazo para apresentação de candidaturas a presidente da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). Já o Banco de Portugal revela os indicadores do endividamento do setor não financeiro e o INE divulga dados sobre a avaliação bancária na habitação. A marcar o dia está ainda o debate presidencial entre Gouveia e Melo e Marques Mendes.

Termina prazo para candidatos a novo líder da UTAO

Esta segunda-feira termina o prazo para apresentação de candidaturas a presidente da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), entidade que dá apoio aos deputados em matérias orçamentais. A Assembleia da República decidiu que o recrutamento seria feito por concurso e não por nomeação para contratação de um coordenador e de três técnicos. A equipa de peritos está sem liderança desde a saída de Rui Nuno Baleiras para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em abril deste ano.

Como está a avaliação bancária na habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta segunda-feira dados sobre a avaliação bancária na habitação referente a novembro deste ano depois de, em outubro, ter registado uma subida homóloga de 17,7%, colocando o valor mediano nos 2.025 euros, o mais elevado de sempre da série estatística que remonta a janeiro de 2011. O INE divulga ainda as estatísticas das contas da floresta em Portugal referentes ao ano de 2023.

Como está a indústria e comércio na Europa

Já lá fora, o Eurostat divulga dados deste ano a propósito dos desenvolvimentos recentes na indústria, comércio e serviços. O órgão estatístico da União Europeia (UE) apresenta igualmente os indicadores acerca das condições de vida na Europa em 2024.

BdP divulga endividamento do setor não financeiro

Esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP) revela os indicadores do endividamento do setor não financeiro referentes a outubro depois de, em setembro, a dívida das administrações públicas, empresas e particulares ter dado um salto de 9,4 mil milhões de euros, a maior subida desde abril de 2020, após o confinamento devido à pandemia da COVID-19.

Frente a frente entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes

Esta segunda-feira à noite terá lugar, na TVI, o debate para as eleições presidenciais entre o almirante Henrique Gouveia e Melo e o Luís Marques Mendes. Estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos já confirmados às eleições, que se realizam a 18 de janeiro.