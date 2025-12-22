Admitida a tramitação de uma queixa que revela uma campanha de difamação contra o Grupo Griñó

O Grupo Griñó foi vítima de uma trama organizada de difamação, concebida para associar falsamente a empresa a atividades ilícitas, sem qualquer base factual ou provas. Esta conclusão resulta de uma investigação privada encomendada na sequência das alegações infundadas e das graves incoerências divulgadas publicamente nos últimos anos. A investigação aponta para a existência de uma estratégia coordenada para construir e divulgar uma narrativa falsa com o objetivo de prejudicar a reputação da Griñó, alterar a sua atividade empresarial normal e condicionar a atuação das autoridades.

Como consequência direta desta trama, o Grupo Griñó sofreu um impacto reputacional muito significativo, bem como prejuízos económicos e comerciais relevantes, entre os quais o impacto na sua cotação bolsista, a suspensão ou perda de oportunidades contratuais e o endurecimento das condições nos processos de concessão.

Diante da gravidade dos fatos, em outubro passado, o Grupo Griñó apresentou uma queixa judicial denunciando e comprovando a conivência entre empresas interessadas em desacreditar o grupo com entidades ambientalistas da região, que foi admitida para tramitação pelo Tribunal de Instrução nº 6 de Tarragona, com o objetivo de apurar responsabilidades e restabelecer a verdade. A queixa denuncia o financiamento, a produção e a divulgação concertada de informações falsas e manipuladas que atribuíam à empresa condutas criminosas inexistentes, com o objetivo de induzir em erro o órgão judicial e gerar alarme.

O Grupo Griñó sublinha que, até à data, nenhuma autoridade judicial, policial ou ambiental formulou qualquer acusação contra a empresa ou contra qualquer um dos seus profissionais. As investigações realizadas não forneceram provas que sustentem as acusações divulgadas publicamente, facto corroborado por auditorias e relatórios técnicos oficiais que não identificaram qualquer irregularidade na atividade do grupo.

A empresa reafirma que todas as suas operações cumprem rigorosamente a legislação em vigor e que as suas instalações estão sujeitas a controlos e inspeções permanentes por parte das administrações competentes.

Com mais de 90 anos de trajetória, o Grupo Griñó confia plenamente na atuação da Justiça e continuará colaborando com todas as autoridades para que os fatos sejam esclarecidos, as responsabilidades sejam apuradas e os danos causados à empresa, aos seus profissionais e à sua reputação sejam reparados.