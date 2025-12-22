AIG cria o Syndicate 2479 na Lloyd’s com apoio da Amwins e Blackstone
Lloyd’s vai receber, em 1 janeiro de 2026, o Syndicate 2479, uma colaboração entre AIG, Amwins e Blackstone, que terá um volume inicial de prémios de 300 milhões de dólares.
A American International Group (AIG), em parceria com a Amwins e fundos geridos pela Blackstone, anunciou a criação do Syndicate 2479, um novo syndicate de seguros na Lloyd’s que começará a sua atividade de subscrição a 1 de janeiro de 2026.
O volume inicial de prémios sob gestão será de cerca de 300 milhões de dólares, baseado num portefólio diversificado que representa parte dos aproximadamente 6 mil milhões de dólares em prémios da autoridade delegada da Amwins, avança a Life Insurance International. Pretende chegar aos 400 milhões de prémios em 2026.
O Syndicate 2479 apresenta uma estrutura inovadora que combina um distribuidor especializado, um segurador e uma plataforma Lloyd’s com capital de terceiros, permitindo desenvolver novos programas e reforçar a capacidade de subscrição de forma sustentável a longo prazo.
De acordo com a Reinsurance News, o CEO da Amwins Scott Purviance disse: “Estamos entusiasmados com esta nova parceria, que nos permite investir capital alinhado juntamente com o nosso portefólio dedicado de subscrição multirramos. Além disso, facilitará a nossa capacidade de criar novos programas e construir uma capacidade sustentável a longo prazo. O conhecimento em subscrição da AIG e as suas capacidades de GenAI foram determinantes para a criação deste novo syndicate.”
Para apoiar a análise do portefólio, a AIG recorreu à plataforma Foundry, da Palantir, e planeia expandir o uso de agentes baseados em grandes modelos de linguagem (LLMs) para recolher dados rapidamente e avaliar características de risco, garantindo que os programas da Amwins se alinham com o apetite de risco do syndicate.
Peter Zaffino, CEO e chairman da AIG, afirmou: “A nossa parceria com a Amwins e a Blackstone representa um novo nível de inovação, modelação técnica e utilização de GenAI na subscrição de portefólios. Para construir um portefólio equilibrado entre linhas de negócio para a AIG e os nossos parceiros de capital, colaborámos com a Palantir para analisar o portefólio com características específicas. A formação do Syndicate 2479, que inclui investimento de capital da Amwins e da Blackstone, promove ainda mais a nossa implementação de GenAI através de uma capacidade que consegue avaliar o risco com mais dados e análises a nível individual, otimizando o veículo de finalidade especial. Acreditamos que esta capacidade desbloqueará futuras oportunidades de expansão e inovação em linhas de negócio especializadas e noutras áreas.”
Alex Karp, CEO e cofundador da Palantir, acrescentou: “Temos orgulho em colaborar com a AIG nesta abordagem visionária de transformação da indústria de seguros. A utilização do software da Palantir pela AIG cria novas oportunidades de parceria e eficiência, como exemplificado por este novo veículo de finalidade especial.”
