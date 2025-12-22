Cofundador da Oracle garante 40,4 mil milhões de dólares para viabilizar compra da Warner

A Paramount melhorou a sua oferta de compra da Warner Bros. Discovery. O valor de 30 dólares por ação não mexe, mas agora conta com 40,4 mil milhões de dólares de garantias pessoais de Larry Ellison.

O cofundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, Larry Elisson, vai garantir 40,4 mil milhões de dólares, proveniente do seu próprio património, para que a oferta hostil de compra da Warner Bros. Discovery (WBD) pela Paramount seja a escolhida pelos acionistas. A falta desta garantia era uma das principais razões apontada pela administração da WBD para recomendar aos acionistas que optassem pelo negócio com a Netflix.

Juntando-se a esta garantia “irrevogável”, a Paramount revela ainda, em comunicado, que a família Elisson não vai revogar o seu fundo fiduciário, que declara operar “há quase 40 anos como contrapartida em inúmeras transações”, nem transferir os ativos “de forma adversa” enquanto o negócio não se concretizar.

De forma a garantir que os acionistas escolham mesmo a sua oferta, a empresa de media publicou ainda registos que confirmam que o fundo fiduciário da família Ellison conta com 1,16 mil milhões de ações da Oracle e prevê mais flexibilidade para a gestão da WBD enquanto o negócio não se concretiza, em relação ao refinanciamento de dívida.

A Paramount iguala ainda a taxa de rescisão de 5,8 mil milhões de dólares apresentada pela Netflix, caso o negócio não se concretize devido ao “não” dos reguladores. Antes, só incluía uma taxa de rescisão de 5 mil milhões de dólares.

Apesar disto tudo, a empresa declara que a oferta é condicionada ao facto de a WBD continuar a deter 100% dos canais televisivos. Recorde-se que este pormenor foi colocado em causa nos últimos dias, por relatos de que o investidor Soo Kim podia estar a preparar-se para comprar ou investir nestes canais.

Com estas alterações, os acionistas têm agora até 21 de janeiro para tomar uma decisão. Segundo a Paramount, foram validadas 397.252 ações no âmbito desta oferta hostil. O número representa uma fração mínima do total de 2,479 mil milhões de ações em circulação registadas até ao final de setembro.

Recorde-se que a proposta da Netflix é de 27,75 dólares por ação (uma combinação de 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netlix), numa oferta valorizada em 82,7 mil milhões de dólares, para a compra dos estúdios, da HBO e da HBO Max. Já a Paramount está disposta a oferecer, em dinheiro, um montante equivalente a 30 dólares por ação, numa oferta de 108 mil milhões de dólares, para a compra de toda a empresa. A Warner, caso desista do negócio com a Netflix, terá de pagar 2,8 mil milhões à gigante de streaming.