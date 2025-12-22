Comboio centenário a vapor volta aos carris entre São Bento e Ermesinde nesta época natalícia
Até 4 de janeiro de 2026, aos sábados e domingos, "o comboio histórico a vapor de Natal" regressa aos carris entre as estações de São Bento (Porto) e Ermesinde, numa viagem ao passado.
Considerado pela CP “um ícone da história ferroviária nacional“, o centenário “comboio histórico de Natal”, entregue a Portugal pela Alemanha no pós-primeira guerra mundial, volta a circular aos sábados e domingos até 4 de janeiro, entre as estações de São Bento (Porto) e Ermesinde (Valongo).
Ao som do apito e movida a vapor, com decorações e iluminações natalícias, a locomotiva 0186 transporta os passageiros nas históricas carruagens numa viagem no tempo. Conta a CP – Portugal, que esta locomotiva fez parte de um grupo de máquinas a vapor construídas pelo fabricante alemão Henchel & Sohn que entraram ao serviço da Companhia dos Caminhos de Ferro do Estado entre 1924 e 1925.
“Foram entregues a Portugal por parte da Alemanha, como indemnização da I Guerra Mundial“, explica a transportadora, em comunicado enviado às redações.
Esta máquina atravessou gerações, testemunhou mudanças profundas, e continua a despertar fascínio e emoção.
Deixariam de estar operacionais já em 1977, ano em que foi extinta a tração a vapor na via larga no país. Mais de duas décadas depois, a locomotiva a vapor CP 0186 foi recuperada com o objetivo de passar a funcionar como comboio histórico ou em serviços especiais, como acontece agora aos sábados e domingos, nesta época natalícia e até 4 de janeiro de 2026.
Numa cerimónia recente, para comemorar o centenário deste comboio, o presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira, destacou a herança histórica: “Esta máquina atravessou gerações, testemunhou mudanças profundas e continua a despertar fascínio e emoção.”
O presidente da CP realçou igualmente o papel das diferentes equipas da empresa na preservação deste material circulante histórico.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Comboio centenário a vapor volta aos carris entre São Bento e Ermesinde nesta época natalícia
{{ noCommentsLabel }}