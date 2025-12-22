Comboio centenário a vapor volta aos carris entre São Bento e Ermesinde nesta época natalícia

Considerado pela CP “um ícone da história ferroviária nacional“, o centenário “comboio histórico de Natal”, entregue a Portugal pela Alemanha no pós-primeira guerra mundial, volta a circular aos sábados e domingos até 4 de janeiro, entre as estações de São Bento (Porto) e Ermesinde (Valongo).

Ao som do apito e movida a vapor, com decorações e iluminações natalícias, a locomotiva 0186 transporta os passageiros nas históricas carruagens numa viagem no tempo. Conta a CP – Portugal, que esta locomotiva fez parte de um grupo de máquinas a vapor construídas pelo fabricante alemão Henchel & Sohn que entraram ao serviço da Companhia dos Caminhos de Ferro do Estado entre 1924 e 1925.

“Foram entregues a Portugal por parte da Alemanha, como indemnização da I Guerra Mundial“, explica a transportadora, em comunicado enviado às redações.

Esta máquina atravessou gerações, testemunhou mudanças profundas, e continua a despertar fascínio e emoção. Pedro Moreira Presidente do Conselho de Administração da CP - Comboios de Portugal

Deixariam de estar operacionais já em 1977, ano em que foi extinta a tração a vapor na via larga no país. Mais de duas décadas depois, a locomotiva a vapor CP 0186 foi recuperada com o objetivo de passar a funcionar como comboio histórico ou em serviços especiais, como acontece agora aos sábados e domingos, nesta época natalícia e até 4 de janeiro de 2026.

Numa cerimónia recente, para comemorar o centenário deste comboio, o presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira, destacou a herança histórica: “Esta máquina atravessou gerações, testemunhou mudanças profundas e continua a despertar fascínio e emoção.”

O presidente da CP realçou igualmente o papel das diferentes equipas da empresa na preservação deste material circulante histórico.