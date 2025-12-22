Continente foi o maior anunciante de novembro. Arena e Fuel lideraram nas agências

No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, o Modelo Continente sobe à primeira posição do ranking. A Arena ocupa a primeira posição entre as agências de meios e a VML surge em primeiro nas criativas.

O Modelo Continente foi o maior anunciante de novembro. A preços de tabela – ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a marca investiu em publicidade cerca de 80 milhões de euros. Destes, cerca de 73 milhões foram investidos em televisão.

A retalhista trocou assim de posição com a Nestlé, que com um investimento a preços de tabela de 51,6 milhões de euros desceu da primeira para a segunda posição do ranking mensal elaborado pela MediaMonitor. Em terceiro surge a Worten, com 50 milhões de euros.

Ediclube, Lidl, Pingo Doce, L’Oréal, McDonald’s, Vodafone e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são os restantes sete maiores anunciantes de novembro.

Entre as agências de meios também há novidades, com o mês a ser liderado pela Arena, com um investimento, a preços de tabela, de 218,9 milhões de euros. Seguem-se a Denstu Media, com 150 mil euros, e na terceira posição a Wavemaker, com 143,5 milhões de euros.

OMD, Initiative, Havas Media,Mindshare, UM, Zenith eStarcom Media Vest são as restantes agências nas primeiras 10 posições do ranking mensal.

Nas agências criativas, a liderança passou em novembro para a Fuel, seguindo-se a VML, agora na segunda posição. O terceiro posto foi, em novembro, da Publicis Publicidade. No ranking seguem-se as agências BBDO, Havas Worldwide, Pepper, Uzina, Dentsu Creative, Caetsu e TBWA Lisboa.

No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, o Modelo Continente sobe à primeira posição do ranking, com o Ediclube a descer à segunda e a Unilever-Fima a surgir na terceira. Arena, OMD e Dentsu Media ocupam as primeiras posições entre as agências de meios e a VML, Fuel e Publicis mantém as posições nas agências criativas.