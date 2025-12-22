Corretora MDS lança marca própria de seguros com apoio da Mudum e MunichRe

A corretora MDS estabeleceu uma parceria com a seguradora portuguesa Mudum, detida pelo Grupo Crédit Agricole Assurances, e com a resseguradora MunichRe, com o objetivo de levar ao mercado uma nova geração de soluções de proteção de marca própria.

Esta aliança, que une três grandes players internacionais de referência, “permitirá o desenvolvimento de produtos inovadores, diversificados e totalmente alinhados com as necessidades dos consumidores”, diz a empresa.

A Mudum, seguradora presente em Portugal há cerca de três décadas, “contribui para a robustez no desenvolvimento das soluções pela sua profunda experiência no setor segurador”, afirma um comunicado.

A mesma informação descreve a MunichRe como uma resseguradora com mais de um século de existência e líder mundial em prémios brutos subscritos, afirma que “fortalece esta parceria, assegurando elevada capacidade técnica e solidez no desenho de novos produtos”.

Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, diz que “esta parceria vai acelerar o crescimento orgânico da MDS Portugal e permitirá desenvolver, de forma contínua, novos produtos de marca própria que respondem às necessidades reais dos nossos clientes”.

Já Afonso Themudo Barata, CEO da Mudum, afirma que “esta parceria, reforça o posicionamento da Mudum como seguradora com capacidade de desenvolver soluções sólidas, competitivas e ajustadas à realidade do mercado português, acrescentando que “enquanto player cada vez mais relevante no mercado português, especialista em parcerias B2B2C com visão de longo prazo”.

Para Tim Jehnichen, presidente executivo da Munich Re Madrid, o destaque vai para o facto de este acordo estratégico com a MDS e a Mudum refletir o compromisso com a dinamização do setor segurador em Portugal. “Esta colaboração permitirá desenvolver soluções mais robustas, inovadoras e alinhadas com as necessidades dos clientes, reforçando a nossa presença e ambição no mercado português”, conclui Jehnichen.