Debate entre Ventura e Cotrim de Figueiredo é o mais visto do fim de semana
O confronto entre Catarina Martins e Jorge Pinto foi o segundo menos visto até ao momento, mostram os dados da Dentsu para o +M.
O debate entre André Ventura e João Cotrim de Figueiredo foi o que reuniu a preferência de mais telespectadores durante este fim de semana, com 916.011. Do outro lado da moeda, o confronto entre Catarina Martins e Jorge Pinto foi o menos visto deste fim de semana — com 407.255 telespectadores–, ocupando o lugar de 2º menos visto da totalidade de debates.
Analisando ao pormenor os dados da Dentsu para o +M, André Ventura e João Cotrim de Figueiredo foram vistos na sexta-feira por 724.799 telespectadores na SIC e 182.761 telespectadores na SIC Notícias, em direto. Um número reduzido — 8.471 telespectadores — acompanharam em diferido na RTP Notícias.
Já o confronto de sábado, entre António Filipe e António José Seguro, reuniu a preferência 566.656 telespectadores: 452.836 na TVI, 103.826 na CNN Portugal e 9.993 na RTP Notícias, em diferido.
Finalmente, o debate entre Catarina Martins e Jorge Pinto foi visto em direto por 381.859 telespectadores na RTP1 e outros 25.396 na RTP Notícias.
O confronto entre André Ventura e Luís Marques Mendes continua a ser o debate mais visto ao momento, com 1.242.261 telespectadores.
Só falta o debate entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes esta noite, na TVI, para encerrar o ciclo de 28 debates. Reveja aqui o calendário de todos os debates.
