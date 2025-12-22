Depois do Health Hub, SITIO Rossio recebe o Urban Hub

Depois de em novembro o SITIO Rossio ter acolhido o Health Hub da Unicorn Factory, o espaço da rede de coworks e escritórios flexíveis recebe um novo hub dedicado ao urbanismo, o Urban Hub, em parceria com a EightySeven.

“Este hub nasce de uma parceria entre o SITIO e a EightySeven, organização que lidera um ecossistema europeu de inovação urbana que já agrega mais de 320 empresas de 21 países. Esta colaboração permite que as startups instaladas no Urban Hub tenham acesso a uma rede internacional de conhecimento, talento e investimento, bem como promover a colaboração e o desenvolvimento de projetos capazes de transformar setores inteiros, acolhendo empreendedores que trabalham sobre o futuro do ambiente construído”, adianta Miguel Ricardo, general manager do SITIO, ao ECO.

O espaço visa “reunir e acelerar startups, empresas e investidores ligados a mobilidade urbana, construção sustentável, PropTech e tecnologia cívica, setores onde Lisboa está a ganhar relevância a nível europeu”, acrescenta o responsável.

O hub oferece 11 salas privadas e 56 postos de trabalho destinados a startups e equipas em diferentes fases de crescimento. “Embora o número inicial de residentes não esteja fechado, até porque a curadoria é contínua, a infraestrutura permite acolher simultaneamente várias equipas, ajustando-se ao ritmo de entrada de novos projetos. O objetivo é criar uma comunidade dinâmica, em permanente expansão, ligada aos desafios e oportunidades do ambiente urbano”, explica Miguel Ricardo.

Para além da presença física das startups no espaço do Rossio, “as equipas passam também a integrar o ecossistema europeu da EightySeven, o que lhes garante uma dimensão virtual de parceria e networking. Isto permite que startups que não estejam fisicamente instaladas em Lisboa possam participar em iniciativas, aceder à comunidade internacional e colaborar com os membros do hub”, refere ainda.

O Urban Hub funciona como ainda como um “showroom vivo, onde tecnologias, materiais e soluções urbanas podem ser apresentadas e testadas garantindo impacto tanto no espaço físico como na rede digital”.

O hub partilha espaço com o HealthHub, o quinto hub temático a nascer em Lisboa sob o chapéu da Unicorn Factory Lisboa, tendo, entre outros parceiros a AstraZeneca, Linde, CUF e o European Longevity Hub. O hub arrancou com 20 startups do portefólio da Unicorn Factory, mas há planos de crescimento. “Vamos começar com as startups que estão no nosso portefólio na área de saúde, mais de 20 startups, e através também da rede dos nossos parceiros, vamos muito rapidamente escalar este número e, daqui a um ano, chegar a mais de 50 membros desta comunidade”, apontava na época Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, ao ECO.

Em novembro, aquando arranque do espaço no Rossio com mais de 1.700 metros quadrados e capacidade para mais de 210 postos de trabalho, Miguel Ricardo, admitia em entrevista ao ECO estar a negociar com vários parceiros para a instalação de “um a dois” hubs temáticos.

Há planos para mais? “Num ecossistema de inovação estamos em contacto permanente com múltiplos parceiros, é natural que surjam várias ideias e conversas em torno de novos hubs temáticos. No entanto, nesta fase, ainda não temos projetos concretos para anunciar.”