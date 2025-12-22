EDP Renováveis assina contrato de venda de 200 MW de energia solar nos EUA

A EDP Renováveis assinou um novo contrato de venda de energia no Indiana, nos Estados Unidos. O acordo passa pela venda, por 15 anos, de energia solar a uma empresa global de tecnologia.

“A EDP Renováveis, S.A. (EDPR) assinou um Power Purchase Agreement (PPA) de 15 anos com uma empresa global de tecnologia para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar de 200 MWac (279 MWdc) no Condado de White, Indiana, Estados Unidos da América (EUA)”, lê-se no comunicado divilgado esta segunda-feira ao mercado.

O projeto só tem entrada em operação prevista para 2027, mas vai permitir reforçar a presença da EDPR nos EUA, cuja capacidade solar é de 3,4 GW em operação ou em construção.

“Com este acordo, a EDP reafirma o compromisso com um perfil de baixo risco e uma estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade a longo prazo, apresentando soluções de geração de energia renovável competitivas e fiáveis”, acrescenta a empresa liderada por Miguel Stilwell.

Este é mais um contrato de venda de energia que se soma aos últimos que a EDP REnováveis tem vindo a fechar. Há quatro dias, a elétrica anunciou a assinatura de dois Power Purchase Agreements (PPA) de longo prazo com a Energa Obrót, apresentada como uma das maiores empresas do setor energético na Polónia, relativos a um portefólio de 322 MW com produção anual estimada em 0,6 TWh. E, horas antes a EDP Renováveis e a Engie tinham anunciado a venda de uma participação minoritária de 20,25% num parque eólico em França à Allianz Global Investors por 200 milhões de euros.