Estudantes de Farmácia da CEU UCH apresentam projetos inovadores com impacto social no I Business Plan Challenge da ISDIN

A Universidade CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) celebrou a final do I Business Plan Challenge de Farmácia, uma iniciativa pioneira em colaboração com o laboratório farmacêutico ISDIN que permitiu aos alunos do 5.º ano do curso de Farmácia desenvolver propostas criativas para um desafio lançado: manter a Farmácia como canal de referência na categoria de fotoproteção.

O concurso reuniu as quatro equipas finalistas no Paraninfo da CEU UCH, onde defenderam os seus projetos perante um júri composto por representantes da ISDIN e pela equipa docente do curso. Entre os participantes estavam Mirco Rocca, diretor comercial da ISDIN, além de Luis Doussinague, country manager da ISDIN Espanha, e membros da equipa de Marketing da empresa, que puderam acompanhar a apresentação online.

Após avaliar critérios como originalidade, escalabilidade e alinhamento com os valores da ISDIN, os projetos «4 estaciones» e «Limitless» foram selecionados como vencedores. As duas propostas apresentam campanhas muito criativas para consolidar a farmácia como o principal canal de distribuição na categoria de fotoproteção. O projeto «4 estaciones» promove o uso de proteção solar durante todo o ano. Já o “Limitless” propõe uma campanha com importante conteúdo social associada à venda do produto.

Os alunos vencedores deste I Business Plan Challenge da Farmácia CEU terão a oportunidade de visitar o laboratório da ISDIN, onde toda a inovação da marca é desenvolvida, e receberão formação especializada em dermatologia, reforçando assim a sua preparação para enfrentar os próximos desafios profissionais no setor farmacêutico.

«Esta experiência permitiu aos estudantes serem protagonistas no desenvolvimento de um projeto empresarial real, saindo do contexto das salas de aula da Universidade para transferir propostas muito criativas e viáveis para um laboratório farmacêutico líder, comprovando e fortalecendo as capacidades que possuem para inovar num setor ao qual se destinam profissionalmente», destacou Antonio de Gregorio, professor e coordenador da atividade.

Por sua vez, Mirco Rocca, diretor comercial da ISDIN, sublinhou a importância desta colaboração: «Estamos aqui hoje porque vocês são os próximos 50 anos da ISDIN. Acreditamos firmemente no talento jovem e no papel fundamental que os futuros farmacêuticos terão na educação em fotoproteção e no acompanhamento do paciente. Este Business Plan Challenge é apenas o início de um caminho que queremos continuar a percorrer juntos, construindo soluções que gerem um impacto real na saúde das pessoas e na sociedade».