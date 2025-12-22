Futebol torna-se uma das atrações mais importantes do turismo em Madrid em dezembro

Neste contexto, três planos destacam-se pela sua capacidade de reunir história, cultura e entretenimento para todos os públicos: LEGENDS, The Home of Football by LALIGA, o Tour Bernabéu e Madrid On Ice, três paragens essenciais para terminar o ano a viver a cidade ao ritmo do futebol.

No centro de Madrid, na Carrera de los Jerónimos, 2, LEGENDS, The Home of Football by LALIGA propõe um percurso pensado para reviver grandes momentos do futebol mundial com mais de 600 peças históricas, recursos interativos e tecnologia imersiva. Camisolas míticas, objetos de coleção e conteúdos audiovisuais combinam-se para tornar a visita uma experiência dinâmica.

Além disso, o espaço conta com exposições recentes que ampliam o foco: uma com 30 peças icónicas da PUMA que fazem parte da história do desporto e que conta com artigos usados por Pelé, Maradona, Alba Redondo, Rihanna, Boris Becker ou Carlos Sainz, que estará disponível até 15 de janeiro. E outra ligada à LALIGA VS RACISM, com o objetivo de conscientizar a sociedade, e principalmente as crianças, sobre a importância de construir um futebol livre de ódio, tanto dentro como fora do campo.

O Tour Bernabéu convida-o a entrar no universo do Real Madrid através do seu museu e de um percurso que repassa os grandes marcos do clube, o seu palmarés e a sua projeção internacional, numa experiência cada vez mais imersiva, audiovisual e interativa. Além disso, dependendo do calendário de eventos e dos dias de jogos, o itinerário e os horários podem sofrer alterações, pelo que se recomenda consultar a disponibilidade atualizada antes da visita.

Para quem procura um plano de Natal mais experiencial, o Madrid On Ice consolida-se como uma das propostas mais emblemáticas do inverno na capital: uma grande pista de gelo com ambiente festivo, ideal tanto para planos noturnos como para desfrutar em família. Esta edição terá lugar de 22 de dezembro a 11 de janeiro no Estádio Riyadh Air Metropolitano.