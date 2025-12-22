Função Pública

Governo e sindicatos iniciam negociações para revisão das carreiras inspetivas

Ministério das Finanças assinou protocolo com FESAP, STE e FNSTFPS para revisão das carreiras inspetivas e estatutos. O processo negocial prossegue em janeiro 2026.

O Governo e os sindicatos assinaram esta segunda-feira um protocolo para dar início ao processo negocial para a revisão das carreiras inspetivas e respetivos estatutos, bem como a adoção do SIADAP adaptado para estas carreiras, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

O protocolo foi firmado pelo Ministério das Finanças com a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), com o Governo a comprometer-se a dar seguimento ao processo negocial em janeiro 2026.

De acordo com o Ministério tutelado por Joaquim Miranda Sarmento, o protocolo firmado “decorre da estratégia de dignificação e valorização das carreiras e dos trabalhadores da Administração Pública, num processo que o Governo tem trabalhado em permanência com todos os sindicatos representantes dos trabalhadores da Administração Pública, nos diversos processos de negociação em curso, sem prejuízo da importância do processo negocial anual e do Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública”.

“Dessa forma, foi possível implementar diversas medidas e reformas nas várias áreas governativas, com relevantes valorizações acordadas para mais de duas dezenas de carreiras especiais (26 até ao momento) que abrangem cerca de 350.000 trabalhadores, e antecipar, em larga escala, os calendários de negociação coletiva acordados“, acrescenta.

