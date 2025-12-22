IGCP destaca poupança com juros após pagar de 2,5 mil milhões à UE
IGCP realizou esta segunda-feira o reembolso antecipado de 2,5 mil milhões de euros a um dos credores da troika.
Portugal realizou esta segunda-feira o reembolso antecipado de 2,5 mil milhões de euros junto da União Europeia, relativo ao empréstimo da Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), com o IGCP a destacar que a operação vai permitir poupar com juros da dívida pública.
“O reembolso antecipado destes empréstimos permite ao Estado português uma poupança com os juros da dívida pública e contribui para a suavização do perfil de reembolsos da dívida pública nos próximos anos”, refere a agência que gere a dívida pública.
“Esta operação constitui também um importante passo na transição para um modelo de financiamento assente no financiamento de mercado”, adianta ainda.
Em particular, Portugal procedeu esta manhã à amortização antecipada do total de 1,8 mil milhões do empréstimo do MEEF com maturidade em 5 de dezembro de 2028, e à amortização antecipada parcial, de 700 milhões, do empréstimo do MEEF com maturidade em 22 de abril de 2031.
Após este reembolso antecipado, o valor em dívida dos empréstimos de Portugal junto do MEEF diminui para 19,8 mil milhões de euros, a ser reembolsado até 2042.
A entidade liderada por Pedro Cabeços frisa que, “dependendo das condições de mercado, Portugal poderá, nos próximos anos, continuar a efetuar reembolsos antecipados dos seus empréstimos oficiais”.
Este dinheiro foi emprestado ao país em 2011 na sequência do resgate internacional de 78 mil milhões e para o qual também contribuíram o Fundo Europeu de Estabilização Financeira e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Cada credor contribuiu com um terço da ajuda.
Para o Governo, este reembolso vai ajudar a cumprir a meta da dívida pública deste ano, que deverá cair para 90,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no final de 2025, segundo a última previsão do Ministério das Finanças. Em setembro o rácio estava acima dos 97%.
